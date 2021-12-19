Okullar tatil mi, yarın İstanbul'da okullar açık mı? İşte kar tatili olan iller
Meteorolojiden gelen kar yağışı ardından birçok ilde önlemler alınırken gözler tatil haberlerine çevrildi. Öğrenciler ve veliler, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İstanbul Valiliği geçtiğimiz hafta yayınladığı hava durumu raporunda "Vatandaşlarımızın hava durumunun etkileyeceği durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerini kullanmıştı. Peki, okullar tatil mi, yarın İstanbul'da okullar açık mı? İşte kar tatili olan iller
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilk gündeme gelen ve merak edilen konulardan biri de okulların tatil durumu oldu. Okulların tatil kararı valilikler tarafından veriliyor ve bildiriliyor. Kar tatili kararı alan ilk şehir Konya oldu.
Konya'nın 7 ilçesinde eğitime kar tatili
Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildi. Konya'da dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.
Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.
aşkent’te kar sürücülere zor anlar yaşattı
Başkent’te yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karlı yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına ise yoldan geçen vatandaşlar yetişti.Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Kentin dört bir yanını etkisi altına alan kar yağışı sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler kaza yapmamak için yoğun çaba sarf etti. Çankaya'da bulunan Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde yolda kalan bir sürücünün yardımına ise vatandaşlar koştu.