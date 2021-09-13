Okullar tatil mi? sorusu gündemde... Milli Eğitim Bakanı Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Okullarda yüz yüze eğitim devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs salgınında yapılan değerlendirmelere değindi. Bakan Özer, bazı dersliklerde yüz yüze eğitime ara verildiğini bildirdi. Son dakika açıklamanın ardından milyonlarca veli ve öğrencinin aklına "bugün okullar tatil mi? sorusu geldi. Diğer yandan 6 Eylül Pazartesi günü başlayan yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere PCR testi uygulanacağı Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmişti. İşte, Bakan Özer'in o açıklamasının ayrıntıları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okullar tatil mi oldu ve okullar kapanacak mı soruları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları sonrası gündeme geldi. Özer, AK Parti Mersin'de gerçekleştirdiği ziyarette okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği hakkında bilgiler verdi. 6 Eylül'de 81 ilde yüz yüze eğitime 57 bin 108 okulda başlandığını söyleyen Bakan Özer, 850 bin derslikten sadece 198'sinde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı. Bu bilgilere göre diğer dersliklerde okullar yüz yüze devam edecek.
2
OKULLAR TATİL Mİ?
Özer, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile Mersin Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Özer, burada yaptığı açıklamada, 6 Eylül'de 81 ilde yüz yüze eğitime 57 bin 108 okulda başlandığını söyledi. Bu okullarda 850 bin dersliğin bulunduğunu dile getiren Özer, Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri kriterler çerçevesinde tüm okullarda bu kriterlere riayet edilerek bir haftayı tamamladıklarını dile getirdi.
Özer, 850 bin derslikten sadece 198'sinde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini belirtti. Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek.
3
OKULLARDA PCR TESTİ
Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve, şunları söylemişti;
Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Biz ayrıca pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele tarama yapıp belirtisi olmadan toplumdan veya öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmüş olacağız.
4
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Bakan Koca, söz konusu testlerin yapılmadan önce velilerden onay alınacağını söyledi. Koca yaptığı paylaşımda, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" dedi.