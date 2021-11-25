Okullar ne zaman yaz tatiline girecek? İşte 2021-2022 eğitim yılının bitiş tarihi
Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlamıştı. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi. Bu gelişmenin ardından, öğrencilerin eğitim yılını bitireceği yaz tatili tarihi merak konusu oldu. Peki, okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Okullarda ara tatil sonrası ders zili 22 Kasım'da çaldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı. Milyonlarca öğrenci şimdi ise bu eğitim yılının biteceği ve üç aylık tatilin başlayacağı tarihi sorguluyor. İşte, İşte, 2021-2022 eğitim yılının bitiş tarihi...