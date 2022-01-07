Okullar ne zaman tatil olacak? Sömestr (15 tatil) tarihleri nedir? İşte MEB'in belirlediği 2021-2022 eğitim takvimi

Türkiye’de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtiliyor.



Edinilen bilgiye göre, Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı. Verilere göre, en yüksek test pozitiflik oranı yüzde 14.29, salgının üreme hızı 1.21 oldu. 100 binde haftalık vaka sayısı 343’e yükseldi.