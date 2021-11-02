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Haber Giriş: 02 Kasım 2021 - 08:04 | 

Okullar ne zaman tatil olacak, kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İşte okulların tatil edileceği tarih

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini haftalar önce paylaşmıştı. Yeni takvime göre, okullardaki ilk ara tatil kasım ayında yapılacak. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 6 Eylül 2021 tarihinde başlamıştı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak, kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İşte okulların tatil edileceği tarih

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Okullarda ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Eylül başında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, şimdiden ara tatillerin takvimini merak ediyor. MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek.

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Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

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İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

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