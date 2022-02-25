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Okullar ne zaman tatil olacak? İşte ara tatil ve yaz tatili başlangıç tarihi

#MEB#Tatil#Ara Tatil

2021-2022 eğitim yılı tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenciler okulların ne zaman ara tatile gireceğini merak ediliyor. Bu yıl okulların ne zaman tatil olacağı, hem veliler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki okullar ne zaman tatil olacak?

1/3Okullar ne zaman tatil olacak İşte ara tatil ve yaz tatili başlangıç tarihi

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Pek çok öğrenci, ilk olarak ara tatil sonrasında ise dönemin biteceği yaz tatili tarihine odaklandı. İşte, ara tatil ve yaz tatili başlangıç tarihi...

2/3İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti. İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

3/3YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAR

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

 

 

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#MEB#Tatil#Ara Tatil