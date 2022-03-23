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Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2022 ara tatil ve yaz tatili tarihi

#Yaz Tatili#Ara Tatil#Okullar Ne Zaman Tatil

Okulların ne zaman tatil olacağı, nisan ayına az bir zaman kala merak edilen konulardan biri oldu. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı ve tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde devam ediyor. Öğrenciler ilk ara tatili kasım ayında yaptılar. Şimdi sıra nisan ayı ara tatiline geldi. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB tarafından açıklanan ara tatil ve yaz tatili tarihi

1/3Okullar ne zaman tatil olacak İşte 2022 ara tatil ve yaz tatili tarihi

Ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Okullar 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatile kasım ayında girdiler. Bir süre eğitimin devam etmesinin ardından sömestr tatili başladı. 7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. İkinci ara tatil ise nisan ayında MEB tarafından açıklanan tarihte gerçekleşecek. İşte detaylar

2/3ARA TATİL NE ZAMAN

ARA TATİL NE ZAMAN?

Ara tatil 11 Nisan tarihinde başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 18 Nisan’da eğitime başlayacak.

3/3Okullar ne zaman tatil olacak İşte 2022 ara tatil ve yaz tatili tarihi

7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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