Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2022 ara tatil ve yaz tatili tarihi

Ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Okullar 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatile kasım ayında girdiler. Bir süre eğitimin devam etmesinin ardından sömestr tatili başladı. 7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. İkinci ara tatil ise nisan ayında MEB tarafından açıklanan tarihte gerçekleşecek. İşte detaylar
Ara tatil 11 Nisan tarihinde başlayacak ve 15 Nisan’da sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 18 Nisan’da eğitime başlayacak.
7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.