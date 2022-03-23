Okullar ne zaman tatil olacak? İşte 2022 ara tatil ve yaz tatili tarihi

Ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Okullar 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatile kasım ayında girdiler. Bir süre eğitimin devam etmesinin ardından sömestr tatili başladı. 7 Şubat tarihinde başlayan ikinci dönem 17 Haziran’da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. İkinci ara tatil ise nisan ayında MEB tarafından açıklanan tarihte gerçekleşecek. İşte detaylar