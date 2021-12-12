Okullar ne zaman tatil olacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte MEB'den alınan tarihler
Sömestr tatilinin başlayacağı ve 1. dönemin biteceği tarih pek çok vatandaş tarafından merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, karnelerin de alınacağı 15 tatil tarihini sorguluyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 1. dönem ne zaman bitiyor?
Yoğun ders ve sınav temposu ile eğitim dönemine devam eden yüz binlerce öğrenci ve öğretmen, ara dönem tatilinin tarihi hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Aralık ayı ile birlikte beklentileri artan kişiler, internet üzerinden yaptıkları araştırmalarla MEB'in açıkladığı 15 tatil tarihini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...