Okullar ne zaman tatil olacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte MEB'den alınan tarihler

Yoğun ders ve sınav temposu ile eğitim dönemine devam eden yüz binlerce öğrenci ve öğretmen, ara dönem tatilinin tarihi hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Aralık ayı ile birlikte beklentileri artan kişiler, internet üzerinden yaptıkları araştırmalarla MEB'in açıkladığı 15 tatil tarihini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...