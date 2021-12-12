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GeriGündem Okullar ne zaman tatil olacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte MEB'den alınan tarihler
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Gündem
Haber Giriş: 12 Aralık 2021 - 22:46 | 

Okullar ne zaman tatil olacak? 1. dönem ne zaman bitiyor? İşte MEB'den alınan tarihler

Sömestr tatilinin başlayacağı ve 1. dönemin biteceği tarih pek çok vatandaş tarafından merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, karnelerin de alınacağı 15 tatil tarihini sorguluyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? 1. dönem ne zaman bitiyor?

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1
Yoğun ders ve sınav temposu ile eğitim dönemine devam eden yüz binlerce öğrenci ve öğretmen, ara dönem tatilinin tarihi hakkında bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Aralık ayı ile birlikte beklentileri artan kişiler, internet üzerinden yaptıkları araştırmalarla MEB'in açıkladığı 15 tatil tarihini sorguluyor. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...
215 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Öğrenciler 21 Ocak Cuma günü hafta sonu tatiline girecek, ardından ise sömestr tatiline geçecekler. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
3ARA TATİL NE ZAMAN

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başladı ve 19 Kasım’da sona erdi. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
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