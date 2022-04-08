Okullar ne zaman tatil? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte ara tatil başlangıç-bitiş tarihi

Okullarda ikinci ara tatil başlıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 8 Nisan (bugün) itibariyle ara tatil sürecine girecek. Ara tatilde plan yapmak isteyen öğrenciler ve veliler tatilin ne kadar süreceği ve ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte 2022 MEB takvimi...
Okullarda ilk dönem 6 Eylül'de başlamıştı. Birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021’de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatilini 24 Ocak-4 Şubat arasında tamamlandı.
Şubat ayında yeniden yoğun bir döneme giriş yapan öğrenciler, ikinci ara tatillerini nisan ayında yapacak. Takvim doğrultusunda öğrencilerin ikinci ara tatili 11-15 Nisan tarihlerini kapsayacak.Ara tatilde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimiyse uzaktan yapılacak.
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022'de sona erecek. Öğrenciler uzun bir yaz tatili sürecine girecek.