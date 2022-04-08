Okullar ne zaman tatil? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte ara tatil başlangıç-bitiş tarihi

Okullarda ikinci ara tatil başlıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 8 Nisan (bugün) itibariyle ara tatil sürecine girecek. Ara tatilde plan yapmak isteyen öğrenciler ve veliler tatilin ne kadar süreceği ve ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte 2022 MEB takvimi...