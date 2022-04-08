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Okullar ne zaman tatil? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte ara tatil başlangıç-bitiş tarihi

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Ara tatilin başlamasına saatler kala MEB takvimi bir kez daha gündeme geldi. İki yıllık aranın ardından okullarda yüz yüze eğitim eylül ayında başlamıştı. İlk ara tatili kasım ayında yapan öğrenciler, yılın ikinci ara tatilini ise nisan ayında yapacak. Peki, okullar ne zaman tatil? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte ara tatil başlangıç-bitiş tarihi

1/4Okullar ne zaman tatil Ara tatil kaç gün sürecek İşte ara tatil başlangıç-bitiş tarihi

Okullarda ikinci ara tatil başlıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 8 Nisan (bugün) itibariyle ara tatil sürecine girecek. Ara tatilde plan yapmak isteyen öğrenciler ve veliler tatilin ne kadar süreceği ve ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte 2022 MEB takvimi...

2/4Okullar ne zaman tatil Ara tatil kaç gün sürecek İşte ara tatil başlangıç-bitiş tarihi

Okullarda ilk dönem 6 Eylül'de başlamıştı. Birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021’de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatilini 24 Ocak-4 Şubat arasında tamamlandı.

3/4Okullar ne zaman tatil Ara tatil kaç gün sürecek İşte ara tatil başlangıç-bitiş tarihi

Şubat ayında yeniden yoğun bir döneme giriş yapan öğrenciler, ikinci ara tatillerini nisan ayında yapacak. Takvim doğrultusunda öğrencilerin ikinci ara tatili 11-15 Nisan tarihlerini kapsayacak.Ara tatilde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimiyse uzaktan yapılacak.

4/4Okullar ne zaman tatil Ara tatil kaç gün sürecek İşte ara tatil başlangıç-bitiş tarihi

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022'de sona erecek. Öğrenciler uzun bir yaz tatili sürecine girecek.

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