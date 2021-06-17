Okullar ne zaman kapanıyor, okulların kapanmasına kaç gün var? İşte yaz tatili başlangıç tarihi
Okulların ne zaman kapanacağı gündemde yer almayı sürdürüyor. Koronavirüsü nedeniyle neredeyse bir yılı uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler karnelerini 18 Haziran tarihinde görüntüleyecekler. Telafi eğitim pragmanı şekillendiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz’da okullardan karnelerini alabilecekler. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, okulların kapanmasına kaç gün var? İşte, okulların kapanacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Okulların kapanış tarihi son gelişmeler ile öğrenci ve veliler tarafından takip ediliyor. Karnelerin bugün e okul üzerinden erişime açılmasıyla beraber MEB okulların bir süre devam edeceğini bildirmişti. 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. MEB takvimine göre okullar 2 Temmuz'da kapanacak.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.
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Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.
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"TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI UYGULANACAK
Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
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Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
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Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
Bakanlık, liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırladı.