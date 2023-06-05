Okullar ne zaman kapanıyor? Haziran’da okullar kapanacak mı? MEB 2022-2023 yaz tatili takvimi belli oldu





Yaz tatili için planlama yapacaklar önceden rezervasyon imkanlarından faydalanmak istiyor. Okullarda 2. dönem sona erdikten sonra en uzun soluklu tatil olarak bilinen yaz tatili başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir sonraki eğitim yılının başlayacağı tarihe kadar tatilin tadını çıkaracak. Özellikle uzmanlar, uzun tatil dönemlerinde küçük yaştaki öğrencilerin uyku düzeni ve telefon, bilgisayar tablet gibi teknoloji alışkanlığında büyük değişimler yaşanmaması amacıyla velileri uyarıyor. Haziran ayının gelmesiyle aileler, öğretmenler ve öğrenciler 2023 yaz tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2023 Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2023 yaz tatili ve ikinci dönemin sona ereceği tarihler…