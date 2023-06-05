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Okullar ne zaman kapanıyor? Haziran’da okullar kapanacak mı? MEB 2022-2023 yaz tatili takvimi belli oldu

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#Okullar Ne Zaman Kapanıyor#2023 Okulların Kapanış Tarihi#Okullar Haziran'da Kapanıyor Mu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 14:50

Okullarda dönemin sonu yaklaşırken öğrenciler, okulların kapanış tarihini gündeminde aldı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber tatil programı yapacaklar, okulların kapalı olduğu tarihlere göre hareket edecek. Haziran ayı içerisinde geniş kapsamlı olarak bilinen LGS ve YKS sınavları düzenlenecek. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından okullarda ikinci dönem eğitim faaliyetleri 20 Şubat’ta başlamıştı. Yaz tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılında takvim değişikliğine gitmedi. Eylül ayında başlayan eğitim yılı Haziran’da sona erecek. Peki 2023 Okullar ne zaman kapanacak? Haziran’da okullar kapanıyor mu? İşte, MEB yaz tatili takvimi

1/6Okullar ne zaman kapanıyor Haziran’da okullar kapanacak mı MEB 2022-2023 yaz tatili takvimi belli oldu



Yaz tatili için planlama yapacaklar önceden rezervasyon imkanlarından faydalanmak istiyor. Okullarda 2. dönem sona erdikten sonra en uzun soluklu tatil olarak bilinen yaz tatili başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir sonraki eğitim yılının başlayacağı tarihe kadar tatilin tadını çıkaracak. Özellikle uzmanlar, uzun tatil dönemlerinde küçük yaştaki öğrencilerin uyku düzeni ve telefon, bilgisayar tablet gibi teknoloji alışkanlığında büyük değişimler yaşanmaması amacıyla velileri uyarıyor. Haziran ayının gelmesiyle aileler, öğretmenler ve öğrenciler 2023 yaz tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Peki 2023 Yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte, MEB 2023 yaz tatili ve ikinci dönemin sona ereceği tarihler…

2/62023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası depremden etkilenmeyen 71 ilde eğitim öğretim faaliyetleri 2 hafta gecikmeli başladı. Normal şartlarda 6 Şubat’ta açılması planlanan dönem 20 Şubat’a sarktı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dönemde herhangi bir uzatma olmayacağının altını çizerek okulların 16 Haziran’da kapanacağı bilgisini paylaştı.

16 Haziran Cuma günü, 2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili okullarda çalacak ve yaz tatili başlayacak.

 

3/6YAZ TATİLİ TARİHLERİ

YAZ TATİLİ TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl uygulayacağı çalışma takvimini il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderiyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül’de başladı. Öğrenciler 14-18 Kasım arası birinci ara tatil, deprem sonrası ise 23 Ocak-20 Şubat arası yarıyıl tatilini yaptılar. İkinci dönemde 17-20 Nisan tarihleri arası ara tatil uygulandı ve dönem 16 Haziran’da sona erecek.

Yaz tatili bir sonraki eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar devam edecek. Henüz Bakanlık 2023-2024 çalışma takvimini paylaşmadı. Yaz tatilinin üç ay süreceği göz önünde bulundurulursa okulların 11 Eylül’de açılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

4/62. DÖNEM SONUNDA KARNE DAĞITILACAK

2. DÖNEM SONUNDA KARNE DAĞITILACAK!

Eğitim öğretim yılının sona ereceği 16 Haziran tarihinde öğrencilere karne dağıtımı yapılacak. Karneler ile birlikte ikinci dönemde başarılı olan öğrencilere Takdir ve Teşekkür Belgeleri verilecek. Karne dağıtımı iki hafta sonra Cuma günü gerçekleştirilecek. Dönem sonu not ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlar Teşekkür Belgesi, 85 ve üzeri olanlar ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacak.

5/6OKULLARIN KAPANDIĞI HAFTA ÜNİVERSİTE SINAVI YAPILACAK

OKULLARIN KAPANDIĞI HAFTA ÜNİVERSİTE SINAVI YAPILACAK!

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek. Lise 12. sınıf öğrencileri ve lise mezunları için ÖSYM tarafından 17-28 Haziran tarihlerinde üniversite sınavı organize edilecek. Deprem sebebiyle öğrenciler 12. sınıfın ikinci dönem konularından muaf tutulacak. İşte, detaylı sınav takvimi…

6/6Okullar ne zaman kapanıyor Haziran’da okullar kapanacak mı MEB 2022-2023 yaz tatili takvimi belli oldu

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran Cumartesi 10.15

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 18 Haziran Pazar 10.15

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran Pazar 15.45

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