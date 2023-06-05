Okullar ne zaman kapanıyor? Haziran’da okullar kapanacak mı? MEB 2022-2023 yaz tatili takvimi belli oldu

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası depremden etkilenmeyen 71 ilde eğitim öğretim faaliyetleri 2 hafta gecikmeli başladı. Normal şartlarda 6 Şubat’ta açılması planlanan dönem 20 Şubat’a sarktı.
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dönemde herhangi bir uzatma olmayacağının altını çizerek okulların 16 Haziran’da kapanacağı bilgisini paylaştı.
16 Haziran Cuma günü, 2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili okullarda çalacak ve yaz tatili başlayacak.