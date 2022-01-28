Okullar ne zaman kapanıyor 2022? 2. dönem ara tatil ve yaz tatili tarihleri

Sömestr tatilinin sonlarına yaklaşırken ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri merak konusu oldu. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçilen ara tatil ile öğrenciler bir kez daha tatil yapacaklar. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte okullarda 2. dönem tatil takvimi...