Okullar ne zaman kapanıyor 2022? 2. dönem ara tatil ve yaz tatili tarihleri

Sömestr tatilinin sonlarına yaklaşırken ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri merak konusu oldu. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçilen ara tatil ile öğrenciler bir kez daha tatil yapacaklar. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte okullarda 2. dönem tatil takvimi...
Yarıyıl tatili sonrası ara tatil dönemi gelecek. Takvime göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
2021-2022 Eğitim yılında 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.