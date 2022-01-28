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Okullar ne zaman kapanıyor 2022? 2. dönem ara tatil ve yaz tatili tarihleri

#Okullar Ne Zaman Kapanıyor#Yaz Tatili#İkinci Ara Tatil

2021- 2022 Eğitim yılının 1. dönemi sona ermesiyle birlikte okulların ne zaman kapanacağı araştırılmaya başlandı. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak yarıyıl tatili sonrası ikinci dönem başlamış olacak. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2. dönem yaz tatili tarihleri...

1/3Okullar ne zaman kapanıyor 2022 2. dönem ara tatil ve yaz tatili tarihleri

Sömestr tatilinin sonlarına yaklaşırken ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri merak konusu oldu. 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil kasım ayında tamamlandı. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçilen ara tatil ile öğrenciler bir kez daha tatil yapacaklar. 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte okullarda 2. dönem tatil takvimi...

2/3OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

Yarıyıl tatili sonrası ara tatil dönemi gelecek. Takvime göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

3/3Okullar ne zaman kapanıyor 2022 2. dönem ara tatil ve yaz tatili tarihleri

2021-2022 Eğitim yılında 2. dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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