Okullar kapanacak mı, online mı olacak? Yarıyıl tatili (15 tatil) öne mi alınacak? Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika açıklamalar..
Okullarda yarıyıl tatili için geri sayım başlarken, vaka sayılarında yaşanan artış sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MEB'in "Okullar kapanmayacak" mesajını vermesiyle Omicron varyantı endişesi yaşayan milyonlarca velinin gündemine bu kez yarıyıl tatilinin öne çekilip çekilmeyeceği geldi. CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarıyıl tatili öne mi çekilecek?" sorusuna yönelik yaptığı açıklamada "71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır." dedi. Peki, sömestr tatili ile okullar ne zaman kapanacak? İşte, yüz yüze eğitim ve yarıyıl tatili hakkında yapılan açıklamalar.
Okullarda yarıyıl tatili ne zaman? sorusunun cevabı son gelişmeler ile milyonlarca veli ve öğrenci tarafından takip ediliyor. Yüz yüze eğitimde devamlılık kararı vurgusu yapılırken, MEB 2022 tatil takviminin dışında yeni bir kararın alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Yarıyıl tatili ile ilgili soruya canlı yayında yanıt veren Bakan Özer, "Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor." dedi.
OKULLARDA YARIYIL TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer, yarıyıl tatilinin öne alınmasının gündemde olmadığını açıklayarak şunları söyledi;
Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.
Şu an için tatili bir hafta öne almak gibi bir planlamamız yok. Şu anda elimizdeki veriler yüz yüze eğitime ara vermeyi veya tatili bir hafta öne getirmeyi gerektirmiyor.
850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz.
Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.
Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz.
2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.