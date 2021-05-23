Okullar ne zaman kapanacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? MEB duyurdu
Okulların ne zaman kapanacağı, uzaktan eğitim sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. Eğitim öğretim takviminde yol haritasını belirleyen MEB 17 Mayıs'tan itibaren okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8 ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında uzaktan eğitime geçilmesine kadar verdi. Online eğitim süreci haziran başında yeniden değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okullarda karneler için temmuz ayını işaret etti. Milyonlarca veli ve öğrencinin gözü şimdi karne tarihinde. Peki, Okullar ne zaman kapanacak ve uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte, MEB'in yaptığı açıklamalar.
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Okulların kapanış tarihi ve yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında MEB Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilmesi kararı verdi. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a kadar verildi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.
Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
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Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yürütülecek yüz yüze eğitime, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullara uyulması şartıyla başlanabilecek.
Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarının salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, valilikler tarafından sağlanacak.
1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.
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Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.