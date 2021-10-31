Okullar ne zaman kapanacak, kasım ara tatili ne zaman? İşte 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tatil takvimi
Kasım ayında başlayacak ara tatil için sayılı gün kaldı. Eylül ayında başlayan yüz yüze eğitime kasım ayında kısa bir ara verilecek. Tatil planları yapan öğrenciler ve veliler MEB'in bu yıl için belirlediği takvimi merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapacak? İşte 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tatil tarihleri
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Okullarda ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı belli oldu. Eylül başında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, şimdiden ara tatillerin takvimini merak ediyor. MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek.
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OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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OKULLAR İLE İLGİLİ BAKAN ÖZER’DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler, Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemiyle yapılan aylık olağan toplantısına iştirak etti.
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Sağlık ve İçişleri bakanlıklarıyla süreci koordineli şekilde yönettiklerini belirten Bakan Özer, "Şu anda okulları açık tutmamızla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranı.
Hem birinci doz hem de ikinci doz aşılanma oranlarında öğretmenlerimizin yakalamış olduğu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde.
Birinci dozda yüzde 92, ikinci dozda veya aşı olmadan bağışıklık kazanıp antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız yüzde 85'lerde. Özellikle 6 Ağustos ile bugün arasında öğretmenlerin aşılanmasında da ciddi bir ivmelenme var. Yani öğretmenlerimiz okulların açılmasıyla ilgili irade gösterildiği zaman sadece kendi sağlıkları için değil, topluma örneklik oluşturma bağlamında da sorumlulukları üzerine alarak çok hızlı bir şekilde aşılarını tamamladılar." diye konuştu.
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MEB'den lise öğrencilerinin yazılı sınavlara hazırlanmalarına yardım için yeni proje
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, lise öğrencilerinin yazılı sınavlarına yönelik, alanında tecrübeli öğretmenler tarafından hazırlanmış örnek soru ve çözümlerin yer aldığı videolar, yarından itibaren yayımlanmaya başlanacak.
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Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) materyalleri ile yazılıya hazırlanıyorum" projesine ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, lise 9, 10, 11. ve 12. sınıflarda Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe derslerine yönelik konu tekrarlarının ve örnek yazılı soru çözümlerinin yer aldığı videolar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi Youtube kanalı ve "ogmmateryal" web sitesi üzerinden yarın saat 17.30'dan itibaren yayımlanacak.
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Örnek sınav soruları ve çözümleriyle yazılı dönemi öncesinde öğrenciler, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanına sahip olacak. Yıllık planlar dahilinde çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, eşleştirme, listeleme gibi farklı formatlarda hazırlanan yazılı soruları, alanlarında tecrübeli öğretmenler çözecek.
Bu kapsamda, lise öğrencilerine yönelik 30 ders videosu hazırlandı.
Yarın saat 17.30'dan itibaren 9, 10, 11. ve 12. sınıf düzeyinde fizik, kimya, biyoloji, tarih ve coğrafya derslerine yönelik videolar, 27 Ekim Çarşamba saat 17.30'dan itibaren ise Türk dili ve edebiyatı, matematik ve felsefe derslerine yönelik videolar yayında olacak.
Öğrenciler, videolarda yer alan soruları ve çözümlerini, pdf formatında indirebilecek.