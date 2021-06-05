Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021 okulların kapanış tarihi belli oldu!
Okulların kapanacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, takdir ve teşekkür belgelerinin dağıtımının elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacağını bildirdi. Türkiye genelinde öğrenciler ikinci dönem karnelerini haziran ayında alacak ve okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.MEB'in aldığı karara göre talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek. Yapılan açıklamalar ile yaz tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci, eğitimci ve anne baba karnelerin ne zaman verileceğine yoğunlaştı. Peki, karneler ne zaman verilecek ve okullar ne zaman kapanacak? İşte, tarih bilgileri.
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1
Karneler ve okulların kapanış tarihi için detaylar belli oldu. Pandemi nedeniyle eğitim öğretim döneminin neredeyse tamamını uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler karne almak için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan karara göre okullar 2 Temmuz'da kapanacak. İkinci dönem karneleri ise 18 Haziran'da yayınlanacak. Elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak olan karneler ve belgeler okullarda da isteyenlere dağıtılacak.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.
Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.
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DEVAMSIZLIKLAR KAYDEDİLECEK Mİ?
Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.
İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak.
Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.
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YAZ OKULI VE TELAFİ EĞİTİM
Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
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Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.