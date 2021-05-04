Okullar ne zaman kapanacak? Karne tarihi ve lise sınavlarına ilişkin son gelişmeler
Okulların ne zaman kapanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sürecinde tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan’dan itibaren uzaktan eğitime geçildi. Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Ramazan Bayramı sonrası yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin konuşurken, liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacağını açıkladı. Ayrıca Bakan Selçuk, karnelerin 2 Temmuz'da verileceğini duyurdu.
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Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren uzaktan eğitime başlanacağını, dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00’dan itibaren başlayacaktır.’ denildi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından öne çıkanlar:
* Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak.
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'LİSELERDE TEK BİR SINAV OLACAK'
* Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.
* Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.
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* Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.
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'KARNELER 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK'
* Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.
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* Salgın sürecinde öğrencilere 750 bine yakın 25 GB interneti olan tablet dağıttık.
* Tam kapanma sürecinde öğretmenler ve okul müdürleri okula gitmeyecek.
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* Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik açıkları hızlıca kapatabiliriz. Ama sosyal duygular, problemlerin iyileştirilmesi, bunlar uzun soluklu konular. Çocuk sosyal açıdan problem yaşarsa derslerinde de yaşar. Önce o kısım çok önemli. Lise öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırmada uyumakta sorun yaşayan, beslenmede sorun yaşayanlar olabiliyor. Psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz var.
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* Uzaktan eğitimi yönetmek, yüz yüze eğitimi yönetmekten daha zor. Öğretmenlerimiz kendi çocuklarına ayıramadığı vakitleri, öğrencilerine eğitim vermeye harcıyor.
* İki yıllık ulusal destekleme programımız hazır. Tam kapanma döneminde sadece zihinsel çalışmayla olmaz. Sadece sosyal çalışmayla da olmaz. Vücut hareket etmesi lazım. Çocuklarımızın fiziksel egzersizler yapmasını öneriyorum. Bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Ben çocuklarımızın evde sorumluluk almalarını çok istiyorum. Sofra toplasınlar. Balkon yıkasınlar.
* Çocuklar, aileler evde zorlanıyorlar. Eskiden sınava girecek öğrenci rapor alıp sınava girmek istemezdi. Şimdi evdeler okulu özlüyorlar.
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LGS AÇIKLAMASI
LGS ile ilgili geçmiş yıllardaki sorulara bakıldığında şuna dikkat edilir hep; Son konuların olmaması noktasında bazı tedbirler yıllardır alınır zaten. Bu sene de geçmiş yıllardaki gibi bu tedbirlerin alınması çok doğaldır. Soruların daha kısa olması gibi, gramer soruların çıkması gibi bazı hususlarda açıklama yapmıştuk. Daha açık, daha net, daha farklı yönleri içeren başka açıklamalara da ihtiyaç var. Bunları da yapar, sizinle paylaşırız.
Okullarda özellikle öğretmen odalarının çok sık havalandırılması noktasında arkadaşlarımızla temas halindeyiz. Öğretmenlerimizin birbirinden bir bulaş hadisesiyle karşılaşmamaları için bunlara dikkat ediyoruz.