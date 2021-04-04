Okullar ne zaman kapanacak, kapanacak mı? İşte son açıklamalar
Okulların kapanıp kapanmayacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Yeni risk haritasının açıklanmasının ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler araştırmalarını hızlandırdılar. MEB’in açıklamasında ‘Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek’ denildi. Yaz tatili tarihi ile ilgili açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi.
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Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs risk haritasında 58 ilin kırmızı renge döndüğü açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘Yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.’ denildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili tarihi hakkında açıklama yaptı ve 2 Temmuz tarihine işaret etti. İşte okulların kapanacağı tarih ile ilgili açıklamalar
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MEB’DEN YENİ AÇIKLAMA
Kabine Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.
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Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12’nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
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ÇORUM’DA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasındaki Çorum'da yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini belirtti.
ANKARA’DAN AÇIKLAMA GELDİ
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart 2021'teki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.
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BAKAN SELÇUK YAZ TATİLİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.
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Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı