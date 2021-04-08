Okullar ne zaman kapanacak, kapanacak mı? İşte MEB son dakika açıklamaları
Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Koronavirüs risk haritasında 58 ilin kırmızı renge döndüğü açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, ‘Yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir.’ denilmişti. Konu ile ilgili son dakika açıklaması Ankara'dan geldi ve ardından Yalova'dan geldi. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı alırken, Yalova'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi. İşte detaylar
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Okulların kapanıp kapanmayacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Yeni risk haritasının açıklanmasının ardından öğrenciler, öğretmenler ve veliler araştırmalarını hızlandırdılar. MEB’in açıklamasında ‘Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek’ denilmişti. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili tarihi hakkında açıklama yaptı ve 2 Temmuz tarihine işaret etti. İşte okulların kapanacağı tarih ile ilgili açıklamalar
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ANKARA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
İlimizde salgının seyri; vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. Gelinen aşamada ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükseliş, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, 5 Nisan2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde;
Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,
Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,
Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine,
İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,
Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
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Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine,
Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,
12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,
Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine,
Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine,
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli ve 2021-16 sayılı kararı ile sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak (etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilen toplantıların hafta sonları da dahil olmak üzere) yapılabilmesinin devamına karar verilmişti. Gelinen aşamada 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle;
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Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak sadece hafta içi günlerde yapılabilmesine, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonlarında etkinlik tarihi ilgili makamlara daha önce bildirilmiş toplantılar da dahil olmak üzere yapılmamasına, Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik veya Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) e- başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçeyle bildirilmesi sağlanarak bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine,
Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verildi.
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MEB’DEN YENİ AÇIKLAMA
Kabine Toplantı sonrası MEB'den açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" denildi.
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Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirilen açıklamanın devamında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12’nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
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ÇORUM’DA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ
Çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasındaki Çorum'da yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir karar alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini belirtti.
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Yalova'da uzaktan eğitim kararı
Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Muammer Erol başkanlığında ‘Koronavirüs Tedbirleri kapsamında Eğitim Uygulamaları’ gündemi ile toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.
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Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir.
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Bu kapsamda ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. Sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4 sınıflarının 07.04.2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi” denildi.