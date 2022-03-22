Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022 yaz tatili takvimi!

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Pek çok öğrenci, ilk olarak ara tatil sonrasında ise dönemin biteceği yaz tatili tarihine odaklandı. İşte, yaz tatili başlangıç tarihi...