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Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 16:27 | 

Okullar ne zaman kapanacak? İşte 15 tatil tarihleri ve MEB'in belirlediği takvim

15 tatil için araştırmalar başladı. Öğrenciler yarıyıl tatili tarihlerini öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tatil takvimi yayımlandı. Buna göre yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

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15 tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı.
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Öğrenciler tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde eğitime devam ediyorlar. Bu dönemin ara tatili 15 Kasım’da başladı ve 19 Kasım’da sona erdi. Öğrenciler 24 Ocak’ta 15 tatile girecekler. İkinci ara tatil ise nisan ayında.
315 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
4ARA TATİL NE ZAMAN

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başladı ve 19 Kasım’da sona erdi.

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.
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