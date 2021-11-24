Okullar ne zaman kapanacak? İşte 15 tatil tarihleri ve MEB'in belirlediği takvim
15 tatil için araştırmalar başladı. Öğrenciler yarıyıl tatili tarihlerini öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tatil takvimi yayımlandı. Buna göre yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
15 tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.