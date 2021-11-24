Okullar ne zaman kapanacak? İşte 15 tatil tarihleri ve MEB'in belirlediği takvim

Öğrenciler tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde eğitime devam ediyorlar. Bu dönemin ara tatili 15 Kasım’da başladı ve 19 Kasım’da sona erdi. Öğrenciler 24 Ocak’ta 15 tatile girecekler. İkinci ara tatil ise nisan ayında.