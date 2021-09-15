Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? MEB 2021-2022 tatil takvimi

Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.



Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.