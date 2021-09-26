Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? İşte Kasım ara tatilinin başlayacağı tarih
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda eğitim/öğretim faaliyetlerine ne zaman ara verileceğini merak eden milyonlarca ilk ve orta öğretim öğrencisi, okulların hangi tarihte kapanacağını soruşturuyor. Öte yandan ara tatil ve sömestr tarihi de araştırma konusu oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman?
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2021-2022 eğitim öğretim yılındaki yoğun sınav ve ders temposunun ne zaman son bulacağını araştıran öğrenciler, geçtiğimiz eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceğini sorguluyor. İşte, MEB 2021-2022 ara tatil ve sömestr takvimi...
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SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
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MEB'İN YAYIMLADIĞI 2021-2022 TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak’ta başlayıp, 7 Şubat’ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.