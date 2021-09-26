Okullar ne zaman kapanacak? İlk ara tatil ne zaman? İşte Kasım ara tatilinin başlayacağı tarih

2021-2022 eğitim öğretim yılındaki yoğun sınav ve ders temposunun ne zaman son bulacağını araştıran öğrenciler, geçtiğimiz eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceğini sorguluyor. İşte, MEB 2021-2022 ara tatil ve sömestr takvimi...