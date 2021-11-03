Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? Bakan Özer'den yüz yüze eğitim ile ilgili net açıklama... İşte MEB takvimi ve detaylar
Okulların kapanacağı tarih, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eylül başında uzun süre sonra yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, kasım ayında 9 günlük ara tatil dönemine girecekler.MEB tarafından yayınlanan 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre ara tatil kasımın ikinci haftasında başlayacak. Diğer yandan salgın sürecinde velilerin en çok merak ettiği okullar kapanacak mı sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Özer, "Eğitim-öğretim yılının sonuna kadar yüz yüze eğitime devam etme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı. Peki, ara tatil ne zaman? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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Kasım ayında başlayacak ara tatil için sayılı gün kaldı. Eylül ayında başlayan yüz yüze eğitime kasım ayında kısa bir ara verilecek. Tatil planları yapan öğrenciler ve veliler MEB'in bu yıl için belirlediği takvimi merak ediyor. MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek. İşte, detaylar.
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OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi’nin temel atma töreninde konuştu. Bakan Özer yüz yüze eğitime ilişkin "Öğrencilerimiz okulların açılmasından çok büyük mutluluk duyuyorlar. İnşallah eğitim-öğretim yılının sonuna kadar yüz yüze eğitime devam etme kararlılığındayız" dedi.
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İşte Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar...
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Eğitim sistemi bir ülkenin en güçlü itici gücüdür. 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Bu kararlılığımızın arkasındayız ve bu süreçte en büyük kozumuz öğretmenlerimizin aşılanma oranları. İlk doz aşılarını olmuş öğretmen oranımız yüzde 93, iki doz aşısını olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 87.
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Okulları yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız öğretmenlerimizin bu durumudur. Tüm öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum.
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Öğrencilerimiz okulların açılmasından çok büyük mutluluk duyuyorlar. İnşallah eğitim-öğretim yılının sonuna kadar yüz yüze eğitime devam etme kararlılığındayız.