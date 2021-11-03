Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ne zaman? Bakan Özer'den yüz yüze eğitim ile ilgili net açıklama... İşte MEB takvimi ve detaylar

Kasım ayında başlayacak ara tatil için sayılı gün kaldı. Eylül ayında başlayan yüz yüze eğitime kasım ayında kısa bir ara verilecek. Tatil planları yapan öğrenciler ve veliler MEB'in bu yıl için belirlediği takvimi merak ediyor. MEB tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanan ara tatil bu yıl da ilk dönemde 9 gün geçerli olacak. Ardından ise 15 tatil başlayacak. Bu yıl ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek. İşte, detaylar.