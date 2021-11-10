Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB takvimi ve detaylar
Okullar ne zaman kapanacak sorusu kasım ayının ikinci haftasında gündeme gelmeye devam ediyor. 6 Eylül 2021'de başlatılan birinci dönem, ilk ara tatile kadar sürecek. Ara tatilin ardından ise okullar ocak ayında karnelerin alınması ile kapanacak. Sınavlar ve sözlülerde yorulan milyonlarca öğrenci kasım ara tatilinde 9 gün dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman? İşte, MEB bilgisi
Okullarda tatilin ne zaman başlayacağı kasım ayı devam ederken öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürerken ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ilk ara tatil dönemine girecekler. Ara tatil döneminde öğretmenler mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde alacaklar. Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İşte, MEB 2021 2022 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ilk ara tatilin tarihi.
KASIM ARA TATİLİ VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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