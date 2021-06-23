Okullar ne zaman kapanacak 2021? okulların kapanmasına kaç gün var? MEB duyurdu!
Okulların kapanacağı tarih için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından, okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinliklerin gerçekleştirileceği kararlaştırıldı. Pandemi gölgesinde geçen eğitim öğretim yılının ardından telafi eğitim için yeni yol haritasını belirleyen MEB fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlemeler yapacak. Gözler şimdi okulların kapanacağı tarihte. Peki, okullar ne zaman kapanacak 2021? İşte, okulların kapanış tarihi hakkında detaylı bilgiler.
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Okullar ne zaman kapanacak, sorusu veli ve öğrencilerin son günlerde en fazla yanıt aradığı konulardan oldu. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin usul ve esasları belirleyen MEB okulların yaz aylarında da açık olacağını bildirdi. Karara göre 21 Haziran-2 Temmuz arasında okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Okullar bu sene -2 Temmuz tarihinden kapanacak ve ardından ise 5 Temmuz'da telafi eğitim için yeni program başlayacak.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 21 Haziran-2 Temmuz arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin usul ve esaslarına ilişkin yazı illere gönderildi.
Buna göre, bu tarihler arasında okulların kendi imkanları ile yapacakları etkinlikler başta olmak üzere yerel imkanlar ve diğer kamu kuruluşları iş birliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler planlanacak.
Bu etkinlikler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel düzenlenmelerle gerçekleştirilecek.Ayrıca öğrenciler için http://tegm.meb.gov.tr adresinde yer alan etkinlik kitapları da kullanılacak.
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Liselerdeki eğitim-öğretimde sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler öncelikli olacak
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün ilgili yazısına göre ise 21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmi ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.
Ayrıca, uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.Bu etkinlikler planlanırken okulların imkanlarının yanında kurum ve kuruluşlarının destekleri de alınabilecek.
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TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.
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Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.