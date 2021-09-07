Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okulların tatil olacağı tarihler

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMI İÇİN AŞI VE PCR TESTİ TARAMALARI "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.



Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.



Öte yandan, okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için, su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.