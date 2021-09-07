Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 okulların tatil olacağı tarihler
Okulların ne zaman kapanacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. Öğrenciler derslere girmeye başladılar. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB tarafından açıklanan tatil tarihleri
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Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları isteniyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre birinci dönem ara tatili 15 Kasım’da, yarıyıl tatili ise 24 Ocak tarihinde başlayacak.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMI İÇİN AŞI VE PCR TESTİ TARAMALARI
"Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.
Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.
Öte yandan, okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için, su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.