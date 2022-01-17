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Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil (sömestr) hangi tarihte başlıyor? İşte MEB takvimi ve ara tatil süresi

#Meb#Okul#Ara Tatil

Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği, aralık ayının ilk haftasında gündeme geldi. 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen ilk ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile velilerin gözü, ilk dönem karnelerinin alınacağı tarihe çevrildi. 1,5 yıllık aranın ardından başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi ocak ayında son bulacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 4 Şubat 2022 Cuma gününe kadar 15 tatilin tadını çıkaracak. Peki, sömestr tatili ne zaman? İşte, 2021 yarıyıl tatili takvimi ve konuyla ilgili bilgiler.

1/5Okullar ne zaman kapanacak 15 tatil (sömestr) hangi tarihte başlıyor İşte MEB takvimi ve ara tatil süresi

15 tatil ne zaman, sorusu hem veliler hem de öğrenciler tarafından internette aranan konular arasında yer alıyor.. Uzun süren online eğitim süreci sonrası yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler yarıyıl tatiline ocak ayında girecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

2/5SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.

3/52021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

2021- 2022 MEB TATİL TAKVİMİ

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

4/5Okullar ne zaman kapanacak 15 tatil (sömestr) hangi tarihte başlıyor İşte MEB takvimi ve ara tatil süresi

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

5/5OKULLAR AÇIK KALACAK MI

OKULLAR AÇIK KALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, salgının olumsuz etkilediği sektörlerin başında eğitimin geldiğini vurgulayarak "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim öğretim süreçlerinin aksamasını önlemek amacıyla en modern yöntemleri uygulamaya öncelik verdik. Tüm okul ve sınıflarda uzaktan eğitim gerçekleştirmeyi başardık. Bu dönem itibarıyla tam zamanlı yüz yüze eğitime geçtik. Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız" dedi.

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#Meb#Okul#Ara Tatil