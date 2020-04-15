Okullar ne zaman başlayacak? Corona virüsü online eğitim ne zaman bitecek? Gözler o tarihte!
Türkiye genelinde corona virüsünü önlemek adına online eğitim sistemine geçilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihle ilgili 30 Nisan'ı işaret etmişti. Öte yandan, Almanya'da okulların 4 Mayıs'ta açılacağı haberi ise ülkemizde de okulların açılacağı tarihle ilgili araştırmaları hızlandırdı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Corona virüsü nedeniyle online eğitim ne zaman bitecek, tarih belli oldu mu? İşte, okulların açılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Okullar ne zaman açılacak? Son dakika haberlerini takip edenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarını bekleyen öğrenci ve veliler nisan ayının ortalarına gelinirken "tatil ne zaman bitecek?" sorusu da yanıt arıyor. Peki, okullar 30 Nisan'da açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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ALMANYA'DA OKULLAR AÇILACAĞI HABERİ GÜNDEME GELDİ
Öte yandan Almanya'da okulların 4 Mayıs’ta açılacağı haberi Türkiye'deki öğrencileri meraklandırdı. 4 Mayıs’tan itibaren son sınıf öğrencileri ve ilkokul son sınıf öğrencilerinin okula başlayabileceği haberi ülkemizde meraka neden oldu. Bu kapsamda okulların ne zaman açılacağı yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullanmıştı;
Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.
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Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.
Bakan'ın açıklamaları kapsamında okulların açılış tarihinin 30 Nisan'dan sonra belli olması bekleniyor.
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LGS NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın //ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.