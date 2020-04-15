Okullar ne zaman başlayacak? Corona virüsü online eğitim ne zaman bitecek? Gözler o tarihte!

Okullar ne zaman açılacak? Son dakika haberlerini takip edenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarını bekleyen öğrenci ve veliler nisan ayının ortalarına gelinirken "tatil ne zaman bitecek?" sorusu da yanıt arıyor. Peki, okullar 30 Nisan'da açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.