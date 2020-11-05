Gündem Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 09:37 | 05 Kasım 2020 - 09:37

Okullar ne zaman ara tatile girecek? İşte Kasım ara tatilinin başlayacağı tarih!

Kasım ayının gelmesi ile birlikte ara tatiller hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İlk kez geçtiğimiz yıl uygulamaya koyulan ve kasım ile nisan ayında organize edilen ara tatillerden ilkinin, bu eğitim yılı için ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği gibi detaylar öğrencilerce sorgulanıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak?