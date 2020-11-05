Okullar ne zaman ara tatile girecek? İşte Kasım ara tatilinin başlayacağı tarih!
Kasım ayının gelmesi ile birlikte ara tatiller hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İlk kez geçtiğimiz yıl uygulamaya koyulan ve kasım ile nisan ayında organize edilen ara tatillerden ilkinin, bu eğitim yılı için ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği gibi detaylar öğrencilerce sorgulanıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak?
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'Ara tatil ne zaman?' sorusu, şu günlerde öğrencilerin yanı sıra eğitimciler ve öğrenci ailelerince de merak ediliyor. Yaklaşık bir haftalık bir dinlenme arası olarak planlanan ara tatilin, 2020-2021 eğitim yılında ilk etabı için artık son günler. İşte, kasım ara tatili hakkında ayrıntılar...
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YENİ EĞİTİM YILI ARA TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
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Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
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Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.