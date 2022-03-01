Okullar ne zaman ara tatile girecek? Bir haftalık tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil tarihi

Ara tatil için heyecan giderek artıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına devam eden öğrenciler tatil tarihlerini bekliyorlar. Sınav ve sözlülerde ter döken öğrenciler nisan ara tatilini beklemeye başladılar. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2022 tatil tarihleri...