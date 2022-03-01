Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Okullar ne zaman ara tatile girecek? Bir haftalık tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil tarihi

#Ara Tatil#Meb#Yaz Tatili

İlk kez 2019'da uygulanmaya başlanan ara tatil dönemleri için geri sayım başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrencinin ara tatil araştırmaları devam ediyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor? Nisan tatili ne zaman?

1/3Okullar ne zaman ara tatile girecek Bir haftalık tatil ne zaman İşte Nisan ara tatil tarihi

Ara tatil için heyecan giderek artıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına devam eden öğrenciler tatil tarihlerini bekliyorlar. Sınav ve sözlülerde ter döken öğrenciler nisan ara tatilini beklemeye başladılar. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2022 tatil tarihleri...

2/3İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti.

İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

3/3YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAR

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ara Tatil#Meb#Yaz Tatili