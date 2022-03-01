Okullar ne zaman ara tatile girecek? Bir haftalık tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatil tarihi

Ara tatil için heyecan giderek artıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılına devam eden öğrenciler tatil tarihlerini bekliyorlar. Sınav ve sözlülerde ter döken öğrenciler nisan ara tatilini beklemeye başladılar. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2022 tatil tarihleri...
Kasım ayında yapılan ilk ara tatil sonrası Ocak ayı sonunda yarıyıl tatili gerçekleştirilmişti.
İkinci dönem ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.
İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.