Okullar ne zaman ara tatile girecek? Ara tatil ne zaman başlıyor?
Okullarda ara tatil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvimde gerçekleşecek. Geçtiğimiz dönem yıl içerisinde iki kez ara tatil veren okullarda, öğretmenler için meslek içi eğitim, öğrenciler içinse tatil imkanı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl uygulanacağı bilgileri paylaşılan ara tatil hakkında bu yıl herhangi bir değişiklik uygulanacak mı? İşte, pandemi dolayısıyla üzerinde bir değişiklik uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen kasım ara tatili hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kasım ara tatili için öğrencilerin ve velilerin araştırması devam ediyor. Ara tatil uygulamasının geçtiğimiz yıl başlaması ve bu yıl da devam etme beklentisi dolayısıyla kasım ara tatili araştırmaları başladı. Ara tatil için öğrenciler ve velilerin araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe alınan ve dönem içerisinde öğrencilerin bir hafta ara vermelerine imkan tanıyan ara tatil süreci, pandemi dolayısıyla gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile araştırılıyor. Peki, kasım ayı ara tatili olacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kasım ara tatil süreci hakkında yaptığı açıklama nedir? İşte, ara tatil olacak mı sorusu hakkında bazı detaylar
2
Abone Ol
Kasım ara tatili için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz olumsuz bir açıklama gelmedi. Tatil, bu yıl da takvim akışına göre devam edecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, birinci dönem ise 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
3
Abone Ol
Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
4
Abone Ol
Yüz yüze yapılacak sınavların 15 Kasım’dan itibaren 20-25 gün süreye yayılması hedefleniyor. Konferans salonu, kütüphane gibi büyük mekanı olan okullar isterlerse birkaç günde bu sınavları yapabilecek. Sınavlar yoğunluk olmayacak şekilde gerçekleşecek. Şu anda bir sınıfta kaç kişi varsa o kadar öğrenci o gün sınava girecek. Ancak, tüm yetki okulun fiziki şartlarını en iyi bilen kişi olan okul müdürlerinde olacak. Bakanlık burada yetkiyi tamamen müdürlere bıraktı. Tek şartı pandemi koşullarına uygun sınav koşullarının öğrencilere sunulması.