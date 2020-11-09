Okullar ne zaman ara tatile girecek? Ara tatil ne zaman başlıyor?

Kasım ara tatili için öğrencilerin ve velilerin araştırması devam ediyor. Ara tatil uygulamasının geçtiğimiz yıl başlaması ve bu yıl da devam etme beklentisi dolayısıyla kasım ara tatili araştırmaları başladı. Ara tatil için öğrenciler ve velilerin araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe alınan ve dönem içerisinde öğrencilerin bir hafta ara vermelerine imkan tanıyan ara tatil süreci, pandemi dolayısıyla gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile araştırılıyor. Peki, kasım ayı ara tatili olacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kasım ara tatil süreci hakkında yaptığı açıklama nedir? İşte, ara tatil olacak mı sorusu hakkında bazı detaylar