Okullar ne zaman ara tatil olacak? İşte Kasım ara tatili tarihi

Okulların kapanacağı tarih birinci dönem ilk ara tatil ve yarıyıl tatil bilgisi ile gündeme geldi. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2021 2022 tatil takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre kasım ayında milyonlarca öğrenci ara tatile girecek. Sömestr tatili ise 24 Ocak 2022’de başlayacak. İştei Kasım arar tatili tarihi...