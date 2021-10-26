Okullar ne zaman ara tatil olacak? İşte Kasım ara tatili tarihi
2021-2022 eğitim dönemi tüm hızıyla devam ederken, yarıyılın ilk ayını geride bırakan öğrenciler ara tatile yönelik araştırma yapmaya başladı. İnternette 'Kasım tatili ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler, konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaları öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman ara tatil olacak?
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Okulların kapanacağı tarih birinci dönem ilk ara tatil ve yarıyıl tatil bilgisi ile gündeme geldi. Tatil planlarına şimdiden yön verecek olan veli ve öğrenciler MEB 2021 2022 tatil takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre kasım ayında milyonlarca öğrenci ara tatile girecek. Sömestr tatili ise 24 Ocak 2022’de başlayacak. İştei Kasım arar tatili tarihi...
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SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.
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KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.