Gündem Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 - 21:31 | 22 Temmuz 2021 - 21:31

Okullar ne zaman açılıyor? İşte 2021-2022 MEB okulların açılış tarihi

Yeni dönemde okulların ne zaman açılacağı sorgulanıyor. 18 milyon öğrenci ve velilerinin yanı sıra yüz binlerce eğitimci de okulların yeni eğitim yılında başlangıç tarihine odaklandı. Geçtiğimiz 2020-2021 eğitim yılının ilk dönemi 31 Ağustos'ta online olarak başlamıştı. Gözler şimdi yeni dönemin ayrıntılarında. Peki, 2021-2022 döneminde okullar ne zaman açılacak?