Gündem Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 20:30 , 22 Mayıs 2020 - 20:30

Okullar ne zaman açılıyor, bu yıl açılacak mı 2020? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? MEB duyurdu!

Okulların açılacağı tarih, Kabine Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Corona virüsü normalleşme takvimi ve atılacak adımlara değinen Erdoğan, 2019 2020 eğitim öğretim döneminin sona erdiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamada da öğrencilerin mağdur olmaması adına uzaktan eğitim sürecinin haziran ayına kadar devam edeceği belirtildi. Peş peşe gelen açıklama sonrası kafa karışıklığı yaşayan veli ve öğrenciler, okullar ne zmaan tatil oldu ve okullar açılacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılıyor 2020? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalardan bazı detaylar...