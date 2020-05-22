Okullar ne zaman açılıyor, bu yıl açılacak mı 2020? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? MEB duyurdu!
Okulların açılacağı tarih, Kabine Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Corona virüsü normalleşme takvimi ve atılacak adımlara değinen Erdoğan, 2019 2020 eğitim öğretim döneminin sona erdiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamada da öğrencilerin mağdur olmaması adına uzaktan eğitim sürecinin haziran ayına kadar devam edeceği belirtildi. Peş peşe gelen açıklama sonrası kafa karışıklığı yaşayan veli ve öğrenciler, okullar ne zmaan tatil oldu ve okullar açılacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılıyor 2020? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalardan bazı detaylar...
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Ülkemizde görülen corona virüs salgını nedeniyle mart ayında geçilen uzaktan eğitim süreci devam ederken, aylardır merak edilen, 'okullar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair değerlendirmeler yapan Erdoğan okullarda eğitim öğretimin bu sene için tamamlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi. İşte, okulların açılacağı tarih ile ilgili bilgiler...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan okullarla ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.
Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.
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Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı
Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.