Okullar ne zaman açılıyor 2021? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte MEB'den gelen son açıklama
Okulların açılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile belli oldu. Telafi eğitimi devam ederken, yeni yol haritasını belirleyen MEB, ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların açılış tarihi için eylül ayını işaret gösterdi. Milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer alan okulların başlayacağı tarih ile uzun süre sonra öğrencilerin yüz yüze eğitime başlaması ön görülüyor. Diğer yandan okullarda ara tatillerin tarihleri de kesinleşti. Peki, okullar ne zaman açılıyor 2021, yeni eğitim yılı ne zaman? İşte, yaz tatili sonrası okulların başlangıç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okullar ne zaman açılacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu yıl 2 Temmuz'da okulların kapanması ile öğrenciler, uzun bir tatilin ardından yeniden okullarına dönecekler. Türkiye'de normalleşme kararları sonrası okulların açılış tarihi için takvimi belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü okulların açılacağını bildirdi. Bu karara göre milyonlarca öğrenci için ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak.
2
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
3
YARIYIL VE İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
4
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek.
5
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMIŞTI
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.
Selçuk, "Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.
Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız. Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.
Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz." ifadelerini kullandı.
6
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının telafi programına katılabileceğini belirterek, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin bilgi verdi.
Ziya Selçuk, "İlk kez mobil okullarımız ile tarlalardayız. Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız." paylaşımında bulundu.