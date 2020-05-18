Okullar ne zaman açılıyor? Okullar 1 Haziran 2020’de açılacak mı?
Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. 1 Haziran’da okullar açılacak mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında öne çekilen ikinci ara tatilin ardından öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyorlar. Normalleşme sürecinin 11 Mayıs’ta başlamasının ardından gözler okulların açılıp açılmayacağına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…
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Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Okullar ne zaman açılıyor, okullar açılacak mı soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Mayıs’ta başlayan normalleşme sürecinin ardından öğrencilerin heyecanı daha da arttı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada okulların, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacağını, tarihin ve uygulama şeklinin bilimsel veriler doğrultusunda belirleneceğini duyurdu. Peki okullar ne zaman açılıyor?
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Hürriyet Gazetesi Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı köşesinde merak edilen soruları değerlendirdi. Ramazan Bayramı sonrası herhangi bir aksilik olmazsa ve her şey yolunda giderse açılış hazırlıkları başlıyor ve haziranda okul kapıları açılıyor. İlk etapta Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek 8’inci sınıf öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12’nci sınıf öğrencileri okula çağrılacak. Pandeminin yarattığı kaygıyla birlikte sınav stresi artan öğrencileri öğretmenleriyle, sınıfla buluşturarak biraz olsun rahatlatmak hedefleniyor. Şimdiden söyleyeyim bu öğrencilerin devam zorunluluğu yok, yani okula gitmek isteğe bağlı olacak. Ders programlarının da tüm gün değil esnek olması planlanıyor. Yani öğrenciler birkaç saatliğine okullarında kalacaklar. Sınıfların seyreltilmiş olması için de çalışmalar yapılıyor. Sağlık koşulları dikkate alınarak sınıf mevcutları azaltılacak. Bu arada 4’üncü sınıfların haziran başında okula çağrılıp çağrılmayacağı üzerinde çalışıldığını da söylemekte yarar var. Tabii bütün bu hazırlıklar yapılırken öğrencilerin nasıl okula geleceği, servis ve yemek imkânlarının nasıl olacağı da konuşuluyor. Bu konuda senaryolar üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bakanlık temmuz ve ağustos aylarında eğitim yapılmayacağını, öğrencilerin tatil yapabileceklerini açıklamıştı. O nedenle telafi eğitimlerinin bir kısmının haziranın ikinci yarısı, diğer kısmının da eylülde okulların açıldığı zaman yapılması planlanıyor. Telafi eğitimine de katılım zorunlu değil. Bu eğitim de tüm gün değil, daha kısaltılmış programla yapılacak. Tabii bütün bunlar içinde bulunduğumuz durum ve koronavirüs salgınının seyrine göre değişebilir.
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BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacağını, tarihin ve uygulama şeklinin bilimsel veriler doğrultusunda belirleneceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından okulların açılma tarihine ilişkin paylaşımda bulundu. "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti: "Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."