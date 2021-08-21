Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitime ilişkin tedbirler belirlendi

KAYIT PARASI HAKKINDA KARAR Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmaması ve bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valiliklerce ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemler yapılacak.



Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar, yabancı dil eğitimi gibi çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek devlet okullarında sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak.



Yazıda ayrıca, eğitim ve öğretim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kovid-19 salgınıyla ilgili mücadele, başta maske, mesafe ve temizlik kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere titizlikle uyulması istendi.



