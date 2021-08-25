Gündem Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 - 20:58 | 25 Ağustos 2021 - 20:58

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 eğitim yılından son gelişmeler

2021-2022 eğitim yılının ilk yarısının başlamasına kısa bir süre kala heyecan dorukta. Özellikle bu yıl ilk kez okula başlayacak 1. sınıf öğrencilerinin ailelerindeki telaş daha fazla. Yüz yüze eğitimle açılacak okulların, 1. sınıflar için ne zaman start alacağı merak konusu oldu. Öte yandan diğer sınıflar için de ayrıntılar merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?