Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 eğitim yılından son gelişmeler
2021-2022 eğitim yılının ilk yarısının başlamasına kısa bir süre kala heyecan dorukta. Özellikle bu yıl ilk kez okula başlayacak 1. sınıf öğrencilerinin ailelerindeki telaş daha fazla. Yüz yüze eğitimle açılacak okulların, 1. sınıflar için ne zaman start alacağı merak konusu oldu. Öte yandan diğer sınıflar için de ayrıntılar merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 6 Eylül'de yüz yüze başlayacak eğitim dönemi öncesi, merak edilen hususlardan biri de geçmiş yıllarda uygulanan uyum haftası ile ilgili oldu. İlk kez okula başlayacak öğrenciler, geçtiğimiz yıllarda erken tarihte ders başı yapıyordu. İşte, 2021-2022 eğitim yılından son gelişmeler...
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1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Bu yılki takvimine göre 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okullar 31 Ağustos'ta başlayacak.
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UYUM HAFTASI HAKKINDA
Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.