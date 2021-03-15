Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor? Eğitim öğretim takvimi için son gelişmeler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlayacağı illeri ve sınavların yapılıp yapılmayacağını şöyle açıklamıştı:



“Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak.” Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokullar ve 8 ile 12’nci sınıflarda bugün yüz yüze eğitim başlayacak. Bunlara ilave olarak, düşük ve orta riskli illerde, ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de okullar açılacak. Ancak yüksek ve çok yüksek illerde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.