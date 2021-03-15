Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor? Eğitim öğretim takvimi için son gelişmeler
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme kararlarının değerlendirildiği Kabine Toplantı'nda gündeme gelen başlıklardan birinin de eğitim öğretim takvimi olması bekleniyor. Kademeli eğitimde daha önce alınan kararlara göre düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitime okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacağı bildirilmişti. 5. 6. 7. sınıflar ve 9. 10. ve 11. sınıfların durumu diğer illerde veli ve öğrencilerin merak ettiği konulardan oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB'in yüz yüze eğitimde illere göre yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar.
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Okulların ne zaman açılacağı, yüz yüze eğitimde illere göre veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı'nda 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacağı bildirilmişti. Kırmızı ve turuncu illerde ise ortaokul 5,6,7 sınıfların uzaktan eğitime devam edeceği kararlaştırıldı. Ancak eğitim öğretim takvimi ile ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların uzaktan eğitime devam ettiği illerde henüz yeni bir gelişme yaşanmadı. Kabine Toplantısı sonrası yeni kararların alınması ön görülüyor. Öte yandan 2021 yılı eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Buna göre takvim şöyle olacak;
EĞİTİM TAKVİMİ
* 31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.
* 16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.
* 25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)
* 2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.
* 8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.
* 6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.
* 26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).
* 27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).
* 2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.
* 2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.
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1 MART'TA ALINAN KARARLAR NELERDİ?
1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimin detayları belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.
Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
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Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün
Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.
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Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.
Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.
Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin başlayacağı illeri ve sınavların yapılıp yapılmayacağını şöyle açıklamıştı:
“Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak. Düşük ve orta riskli şehirlerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlarda yapılacak.” Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde okul öncesi, ilkokullar ve 8 ile 12’nci sınıflarda bugün yüz yüze eğitim başlayacak. Bunlara ilave olarak, düşük ve orta riskli illerde, ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de okullar açılacak. Ancak yüksek ve çok yüksek illerde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.