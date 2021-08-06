Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte yeni eğitim öğretim takvimi
Okulların açılış tarihi ağustos ayının gelmesiyle gündeme gelmeye başladı. Pandemi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitim için planlara başladı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. İlkokul 1. sınıflar ve okul öncesi için ders zili yine erken çalacak. Peki, İlkokullar, ortaokullar ve liselerde okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılında okullar yüz yüze mi olacak? İşte, okulların açılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
Okullar ne zaman açılacak sorusu, veli ve öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Tatile giden ve dönüş hazırlıklarına başlayanlar okulların açılış tarihine göre planlarına yön verecekler. Milyonların ilgilendiren eğitim öğretim takvimine göre bu sene yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Okula uyum haftası ise 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de gerçekleşecek.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
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OKULA UYUM HAFTASI NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.