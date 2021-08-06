Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte yeni eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman açılacak sorusu, veli ve öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Tatile giden ve dönüş hazırlıklarına başlayanlar okulların açılış tarihine göre planlarına yön verecekler. Milyonların ilgilendiren eğitim öğretim takvimine göre bu sene yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Okula uyum haftası ise 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de gerçekleşecek.