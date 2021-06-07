Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih verdi!

“Ağustos’ta okulları açıp eğitim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmelerimiz dinlenmesi lazım. Eylül’ün başına alalım biraz daha erken başlayalım diye düşünüyoruz. Kazanımları nasıl yerleştiririz diye hesap yapıyoruz. Salgının durumuyla ilgili güzel haberler geliyor aşıyla ilgili. Biz şunu çok istiyoruz; 5 gün okulumuzu açacağız, mümkünse 1 Eylül’de açacağız. Ama bu koşullar dünyada ve Türkiye’de ne getirir? Biz bunu tam olarak bilmediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Eylül’ün ilk haftası açmak istiyoruz. Buna göre hazırlığımız var.