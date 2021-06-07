Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih verdi!
Okulların ne zaman açılacağı gündemde yer almaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bu yıl ikinci dönem için ilkokullardan sonra ortaokul ve liselerde de yüz yüze eğitim başlamasının ardından MEB 2021-2022 yeni eğitim öğretim yılı için takvimi netleştirmeye başladı. CNN Türk’te “Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge” programına konuk olan Bakan Selçuk, "Ağustos’ta okulları açıp eğitim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmelerimiz dinlenmesi lazım." dedi. Peki, önümüzdeki yıl yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak ve okullar ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
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Okullar ne zaman açılacak sorusu milyonlarca veli, eğitimci ve öğrenci tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandemi nedeniyle bu yılın neredeyse tamamını uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler haziran ayında yeniden yüz yüze eğitime başladı. MEB okulların bu sene 2 Temmuz'da kapanacağını bildirirken, Bakan Selçuk da yaptığı açıklamada yeni eğitim döneminde okulların 1 Eylül'de açılmasının planlandığını ifade etti.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2 Temmuz’da yaz tatiline girecek okulların 2020-2021 eğitim öğretim sezonuna ne zaman başlayacağı merak konusuydu. “Olağan açılışımız 7 Eylül’de. Önümüzdeki sürece baktığımızda yazın okul açmamız Türkiye’nin iklim koşullarında çok kolay değil” diyen Bakan Selçuk şöyle konuştu:
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“Ağustos’ta okulları açıp eğitim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmelerimiz dinlenmesi lazım. Eylül’ün başına alalım biraz daha erken başlayalım diye düşünüyoruz. Kazanımları nasıl yerleştiririz diye hesap yapıyoruz. Salgının durumuyla ilgili güzel haberler geliyor aşıyla ilgili. Biz şunu çok istiyoruz; 5 gün okulumuzu açacağız, mümkünse 1 Eylül’de açacağız. Ama bu koşullar dünyada ve Türkiye’de ne getirir? Biz bunu tam olarak bilmediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Eylül’ün ilk haftası açmak istiyoruz. Buna göre hazırlığımız var.
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2. dönem sınava girmeyen öğrencilerin yıl sonu notları nasıl hesaplanacak?
1. dönemde alınan notları var. Velimize, öğrencimize diyoruz ki 'İsterseniz 1. dönem notunuz tabii ki geçerli olabilir' Ama yeniden sınava girip notunu yükseltmek isteyen öğrenciye de 'tamam' diyoruz. 'Ben matematikte notumu yükseltmek istiyorum' derse sorumluluk sınavına girip yükseltebilir. Hiç girmezse 1. dönem notu geçerli olur.