Okullar ne zaman açılacak, yazın telafi eğitimi olacak mı? 2020 Haziran'da okullar açılacak mı?

SINIF GEÇME - SINIFTA KALMA NASIL OLACAK? Sınıfta kaldınız demek kolay. İkinci dönem daha iyi çalışacaktım diyebilir çocuklar. Çocukların elinden bu hakkı almak istemiyoruz. Sınıf geçme kolaylaşıyor değil. Buna çocuğun ruh sağlığı, toplumun morali açısından da bakmak lazım. önemli olan MEB'in çalışması ödevini yapması. Biz gerekeni yapacağız diyerek topluma deklarasyonda bulunuyoruz. Çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa biz onun birinci dönem notunu geçerli sayıyoruz. Bu isterse üniversite sınavına girecek öğrenci için olsun. Sorumluluk sınavlarının yapılması suretiyle çocuğumuzun eksiğini giderir hak kaybını önleriz. Sonra eksikliklere bakarız, neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Temel eğitimde de bu böyle. Veli sınıf tekrarı isterse, gelişimsel olarak fırsat tanımak isterse bu da olabilir.



Bu bir maraton koşusu. Biz yolda telafiyi sadece üç, beş haftalık bir mesele olarak görmüyoruz. 2020-2021 yılının tamamını hem eğitim yapmak hem de telafinin tamamlanması olarak bakıyoruz.



Atanan öğretmenlerimizin okulu yok, sınıfı, öğrencisi yok. Böyle bir durumda öğretmenlerimizi fiili olarak okula başlatma imkânımız yok. Burada durum o kadar net ki okul açıldığında göreve başlayacaklar. PİKTES öğretmenlerinin sorununu geçen hafta çözdük. Kadro beklentileri var. Kadrolu öğretmenliğin bir sınavı var, kim kazanırsa öğretmenliği alır.



SORUMLULUK SINAVLARI EYLÜL, HAZİRAN VE OCAKTA



Biz bu süreçte sadece kazanımlara dayalı eksiklikle bir bakış açısına sahip olamayız. Aileyi de, anne babayı da, çocuğun ruh sağlığını da düşünmeliyiz. Emin olun bu akademik eksiklikler kazanımlardaki telafi edilmesi gereken hususlar kısa sürede telafi edilir. Birinci dönem zayıf almışsınız sınıfta kaldınız demek kolay. Belki ikinci dönem daha iyi çalışacaktım, düzeltecektim notlarımı böyle imkanım olmadı diyebilir. Ben çocukların elinden bu hakkını almak istemiyorum. Sınıf geçmek kolaylaşıyor, demek doğru değil. Çocuğun ruh sağlığı, toplumun morali açısından bakmak lazım.



Önemli olan MEB'in ödevini yapması. Biz ödevimizi yapacağız ki çocuklarımızdaki eksikliklerini tamamlamak konusunda sorumluluğu üstleniyoruz. Gerekeni yapacağız. Merak etmeyin diyerek topluma bir deklarasyonda bulunuyoruz. Bu anlamda eğer çocuğumuz devamsızlıktan kalmamışsa biz onun birinci dönem notunu geçerli sayıyoruz. Bu isterse üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencisi için olsun, sorumluluk sınavını halledip bu sınavlarla ilgili olarak da bir bölüm kazanacak. Eylülde haziranda ve ocak ayında sorumluluk sınavları yapılacak.



Bu çocuklarımızın eksiğini giderir, hak kaybını önleriz. Sonra da bu eksikleri nasıl tamamlarız, sonra da bunu ne kadar sürede tamamladık diye bakarız. Temel eğitimde de bu böyle. İlkokul bir, iki, üçüncü sınıflardaki öğrencinin başarısı ilk dönem başarılarına göre değerlendiriliyor. Ama bazı durumlarda velinin talebi olursa çocuğun sınıf tekrarı da yapılabilir tabi. Veli sınıf tekrarı isterse, gelişimsel olarak fırsat tanımak isterse bu da olabilir. Bu bir maraton koşusu. Biz yolda telafiyi sadece üç, beş haftalık bir mesele olarak görmüyoruz. 2020-2021 yılının tamamını hem eğitim yapmak hem de telafinin tamamlanması olarak bakıyoruz.