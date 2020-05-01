Okullar ne zaman açılacak, yazın telafi eğitimi olacak mı? 2020 Haziran'da okullar açılacak mı?
Okullar ne zaman açılacak sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak edilen sorular arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısı merak edilen soruların cevapları verdi. Haziran ayında okullar açılacak mı sorusu ise internette en çok aranan konuların başındaydı.. Mart ayından bu yana uzaktan eğitim ile öğrenimleri devam eden 18 milyon öğrencinin yanı sıra, öğrenci velileri ile eğitimciler de okulların yeniden eğitim faaliyetlerine başlayacağı tarihe odaklanmışken, Milli Eğitim Bakanı'ndan tarih açıklaması geldi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
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Okulların açılacağı tarihe yönelik beklentiler, mayıs ayına kısa bir süre kala hız kazandı. Salgının seyrine göre okullarda eğitim faaliyetlerinin son durumu, öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi. Bu açıklamanın ardından okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Öte yandan telafi eğitimi hakkındaki araştırmalar da hızlandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecinin beklendiği şekilde devam etmesi halinde okulların 1 Haziran'da açılabileceğini söyledi.
Bakan Selçuk, CNN Türk canlı yayınında "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge" programına katılarak soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceği anımsatılarak, "Her şey yolunda gider, normalleşme planları hayata geçerse okullar ne zaman açılır?" sorusu üzerine Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Toplumun bilgisi dahilinde, Bilim Kurulu'nun önerileri, Bakanlıklarla aramızdaki iletişim, kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar, bunların hepsi yapılan istişareler neticesinde bir yere bağlanıyor." ifadelerini kullandı.
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'1 HAZİRAN'DA OKULLARI AÇARIZ'
Selçuk, sadece eğitim değil, ekonomi, turizm, hizmet sektöründe normalleşmenin bir bütün olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, okulların bir an önce açılmasını temenni ettiklerini aktardı.
"Her şey yolunda giderse kısa bir süre için mi okulların açılacağı" şeklindeki soruya Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi:
"19 Haziran okulların kapanma tarihi. 19 gün için açılır tabii. Öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz. Mümkün olduğu kadar kısa sürede açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların güvenliği. Bu konuda emin olduğumuz anda okullarımızı açarız."
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UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK
Bakan Selçuk, Bakanlık merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyada baş gösteren koronavirüs hastalığı ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli kararlar almak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp, önlemleri ivedilikle alma kararlılığı içinde olduklarını ifade eden Selçuk, uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri üretimine de kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.Hastalıkla mücadele kapsamında aldıkları tüm kararları milletle paylaştıklarını, bunun şeffaf biçimde devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrencinin ve yaklaşık 1 milyon öğretmenin bulunduğunu hatırlattı.
Selçuk, alınan tüm kararların, Türkiye'deki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı ilgilendirdiğinin bilincinde olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:
"Çalışmalarımızı bu perspektifle en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Salgının başladığı tarihten itibaren dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçme kararı almış olmanın da faydalarını şimdiden görüyoruz. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri. Hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkat. Süreç uzadıkça motivasyonun düşebileceğini, sıkılmaların olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup, sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte yönetmek durumundayız."
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Uzaktan eğitimin şu anda eldeki tek seçenek olduğunun altını çizen Selçuk, "Biz, onu sımsıkı tuttuk ve çocuklarımız bu süreçte öğrenme kaybı yaşamasınlar, okuldan, eğitimden kopmasınlar, telafi eğitiminin zeminini sağlam atsınlar diye 100 binlerce öğretmenimizle tüm enerjimizi oraya vererek uzaktan eğitim üzerinde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.Selçuk, tüm çocuklardan ve velilerden uzaktan eğitime sıkıca tutunmalarını isteyerek şunları kaydetti:
"Geriye döndüğümüzde burada gösterdikleri özen bizi çok rahatlatacak. 'Hep beraber başaracağız' diyoruz ya hani, o birlikteliklerden biri de bu. 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla okullarımızdaki eğitime ara verme kararımızla eş zamanlı olarak uzaktan eğitim konusundaki eylem planımızı yürürlüğe koyarak bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 23 Mart 2020 tarihinde TRT ve Türksat iş birliğinde EBA televizyonu ekranlarından yayınlarımızı başlatarak bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik. Yüzlerce gönüllü öğretmenimiz ve teknisyenimiz uzaktan eğitim sürecinin başarı ile gerçekleşmesi için de gerçekten büyük bir gayret sarf ettiler. Bizim, uzaktan eğitimdeki temel amacımız çocuklarımızın eğitimden kopmaması, okullarından, sınıflarından, derslerinden soğumamaları. Bu konuyla ilgili aldığımız tedbirler de tümüyle hayata geçmiş vaziyette, her türlü hazırlığımız tamamlanmış durumda."
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TELAFİ EĞİTİMİ
Telafi eğitimi takvimine ilişkin bir soru üzerine, bu takvimin sürekli değişen canlı bir takvim olduğunu dile getiren Selçuk, durum değiştikçe telafi eğitiminin gereksinimlerini de dönüştürebildiklerini ifade etti.
Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürü ile telafi eğitimi konusunda bir toplantı yapacaklarını belirterek "Telafi eğitiminin her yaş grubu için ve her bölge için ayrı ayrı özellikleri de dikkate alarak oluşturulduğu bir dönem yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi televizyondaki eğitim bir telafi eğitimidir, internet tabanlı eğitim bir telafi eğitimidir. Okullar açıldığında yüz yüze yapacağımız eğitim de bir telafi eğitimidir. Bütün bunların hepsi öğrencilerimizin gelecekteki öğrenmelerinin zeminini sağlamlaştırma çabası ve çocuklarımızın okuldan uzaklaşmaması çabasıdır. Bu şekilde telafi eğitimi ile ilgili üç aşamalı program elimizde halen var. Bunu da adım adım uyguluyoruz." diye konuştu.
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LGS TARİHİ PAZARTESİ AKŞAMI BELLİ OLACAK
Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak. Bu mesele MEB'in kendi içinde karar verdiği bir süreç değil artık. Mesela 7 Haziran'ı MEB kendi belirledi. Fakat artık görüş alışverişi yapılarak karar verilmesi gereken bir şey. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, diğer sektörlerdeki durum nedir, tüm bunları ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi yapılacak toplantı sonrası çıkacak bir karar.
Bizim okullarımız açık. Öğretmenlerimiz hazır ama açmıyoruz. Çocuklarımızı riske atmak istemiyoruz. LGS'de bir riski göze almayız. Her çocuğumuz bize emanet. Hiçbirini riske atmak gibi bir sıkıntının içinde olmayacağınızı bilmek isteriz.
Stadyum işi, işin biraz magazin kısmı. Birkaç yüz kişinin yaptığı bir sınav. Biz çok imkâna sahibiz. Bu çerçevede her bir sınıfta kaç öğrenci olacak, mesafe ne olacak, dezenfektan malzemeleri öğretmenlerin rolleri ne olacak, okul bahçesindeki durum nasıl olacak, iki sınav arasındaki boşluk nasıl değerlendirilecek bunlarla ilgili senaryolar çalıştık.
Öğretmenlerimizden, il müdürlerimizden, somut olarak similasyonlar istedik. Filanca ilçeyi pilot olarak alalım, kaç öğrencimizi nasıl yerleştiriyoruz, ne tür sorunlar çıkıyor, bunu nasıl çözüyoruz? Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. LGS'nin yapılmaması söz konusu değil.
Biz araştırma da yapıyoruz. Çocuklarımızın ölçme değerlendirme açısından durumu nedir? Buna baktığımızda şu kadarlık eğitime ihtiyaç var diyebileceğiz. Bunun süresi kaç hafta olur, bölgesel farklılıklarla eksiklerini tamamlamaya yönelik.
Her hafta il müdürlerimizle toplantı yapıyoruz. Öğretmenlerimizle desten yazıyorlar. İl müdürlerimizle şunu konuşuyoruz. Telafi bölgelere göre değişir. Telafi ihtiyaçları konusunda çalışmaları devam ettiriyoruz. Bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınacak.
Korona aslında bir genel tablo dünya açısından. Biz LGS'de örnek sorular yayınlıyoruz. Yeni nesil soru yazmak uzmanlık istiyor. Türkiye'nin en yüksek bilgi birimine sahip uzmanlar soru hazırlıyor. Bu sorular koronayla ilgilidir. Temizlikle, özdenetim, stresle baş etme bu tür durumlarda kendimizi korumanın yollarıyla ilgili biz bu içerikleri sistemin içerisine yediririz.
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SINIF GEÇME - SINIFTA KALMA NASIL OLACAK?
Sınıfta kaldınız demek kolay. İkinci dönem daha iyi çalışacaktım diyebilir çocuklar. Çocukların elinden bu hakkı almak istemiyoruz. Sınıf geçme kolaylaşıyor değil. Buna çocuğun ruh sağlığı, toplumun morali açısından da bakmak lazım. önemli olan MEB'in çalışması ödevini yapması. Biz gerekeni yapacağız diyerek topluma deklarasyonda bulunuyoruz. Çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa biz onun birinci dönem notunu geçerli sayıyoruz. Bu isterse üniversite sınavına girecek öğrenci için olsun. Sorumluluk sınavlarının yapılması suretiyle çocuğumuzun eksiğini giderir hak kaybını önleriz. Sonra eksikliklere bakarız, neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Temel eğitimde de bu böyle. Veli sınıf tekrarı isterse, gelişimsel olarak fırsat tanımak isterse bu da olabilir.
Bu bir maraton koşusu. Biz yolda telafiyi sadece üç, beş haftalık bir mesele olarak görmüyoruz. 2020-2021 yılının tamamını hem eğitim yapmak hem de telafinin tamamlanması olarak bakıyoruz.
Atanan öğretmenlerimizin okulu yok, sınıfı, öğrencisi yok. Böyle bir durumda öğretmenlerimizi fiili olarak okula başlatma imkânımız yok. Burada durum o kadar net ki okul açıldığında göreve başlayacaklar. PİKTES öğretmenlerinin sorununu geçen hafta çözdük. Kadro beklentileri var. Kadrolu öğretmenliğin bir sınavı var, kim kazanırsa öğretmenliği alır.
SORUMLULUK SINAVLARI EYLÜL, HAZİRAN VE OCAKTA
Biz bu süreçte sadece kazanımlara dayalı eksiklikle bir bakış açısına sahip olamayız. Aileyi de, anne babayı da, çocuğun ruh sağlığını da düşünmeliyiz. Emin olun bu akademik eksiklikler kazanımlardaki telafi edilmesi gereken hususlar kısa sürede telafi edilir. Birinci dönem zayıf almışsınız sınıfta kaldınız demek kolay. Belki ikinci dönem daha iyi çalışacaktım, düzeltecektim notlarımı böyle imkanım olmadı diyebilir. Ben çocukların elinden bu hakkını almak istemiyorum. Sınıf geçmek kolaylaşıyor, demek doğru değil. Çocuğun ruh sağlığı, toplumun morali açısından bakmak lazım.
Önemli olan MEB'in ödevini yapması. Biz ödevimizi yapacağız ki çocuklarımızdaki eksikliklerini tamamlamak konusunda sorumluluğu üstleniyoruz. Gerekeni yapacağız. Merak etmeyin diyerek topluma bir deklarasyonda bulunuyoruz. Bu anlamda eğer çocuğumuz devamsızlıktan kalmamışsa biz onun birinci dönem notunu geçerli sayıyoruz. Bu isterse üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencisi için olsun, sorumluluk sınavını halledip bu sınavlarla ilgili olarak da bir bölüm kazanacak. Eylülde haziranda ve ocak ayında sorumluluk sınavları yapılacak.
Bu çocuklarımızın eksiğini giderir, hak kaybını önleriz. Sonra da bu eksikleri nasıl tamamlarız, sonra da bunu ne kadar sürede tamamladık diye bakarız. Temel eğitimde de bu böyle. İlkokul bir, iki, üçüncü sınıflardaki öğrencinin başarısı ilk dönem başarılarına göre değerlendiriliyor. Ama bazı durumlarda velinin talebi olursa çocuğun sınıf tekrarı da yapılabilir tabi. Veli sınıf tekrarı isterse, gelişimsel olarak fırsat tanımak isterse bu da olabilir. Bu bir maraton koşusu. Biz yolda telafiyi sadece üç, beş haftalık bir mesele olarak görmüyoruz. 2020-2021 yılının tamamını hem eğitim yapmak hem de telafinin tamamlanması olarak bakıyoruz.