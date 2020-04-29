Okullar ne zaman açılacak, yazın telafi eğitimi kaç ay olacak? Gözler MEB'te!

TELAFİ EĞİTİMİ KAÇ AY OLACAK? 2020-2021 eğitim takvimi nasıl düzenlenirse bu eksiklikleri giderebiliriz konusunda çalışmalarımız hazır. Gidişata bağlı olarak bunu toplumla paylaşacağız. Temmuz ve ağustos aylarını çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız daha baskın. Ama böyle bir kriz durumunda senaryo ya da takvim neyi gösterirse ona göre düzenlemeleri yapacağız. Eylül ve ekim daha ağır basıyor ve onun öncesi dönem için çalışmalarımız var. Mayıs ve haziran ayı için de planlamalarımız var. Ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla planlamalar üzerine çalışmıyoruz. Eğer planlamalar çerçevesinde bilim kurulu ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs ve haziran ayında okul açarız. Mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil.