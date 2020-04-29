Okullar ne zaman açılacak, yazın telafi eğitimi kaç ay olacak? Gözler MEB'te!
"Okullar açılacak mı?" sorusu 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinin ardından, milyonlarca öğrencinin yanıt aradığı konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında açıklamalarda bulunarak geçtiğimiz günlerde, "telafi eğitimi kaç ay olacak?" sorusunu yanıtlamıştı. Telafi eğitim sürecine de değinen Selçuk, daha önce okulların açılacağı tarihin 30 Nisan'ı işaret edildiğinin hatırlatılması üzerine, nihai kararı MEB'in sonlandıracağı bir süreç olmadığını söylemişti. Okulların açılacağı tarihle ilgili kararda son saatlere girilmişken, CNN Türk Ankara Temsilcisi son dakika değerlendirmelerde bulundu. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yazın telafi eğitimi kaç ay olacak? İşte, okulların açılacağı tarihle ilgili Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalar ve konuyla ilgili ayrıntılar...
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1
30 Nisan tarihi yaklaşırken, okulların açılacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Online eğitim sürecinin biteceği tarihi bekleyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak net açıklamaya odaklanmışken, geçtiğimiz günlerde canlı yayında açıklama yapan Bakan Selçuk, "okullar ne zaman açılacak?" sorusuyla ilgili "MEB olarak eğer okullar sağlık sorunları giderildiği ya da virüs ortadan kalktığı için önümüzdeki hafta açılacak desek biz buna hazırız. 30 Nisan'dan sonra olsa biz buna hazırız." dedi. Telafi eğitimi kaç ay olacak? sorusuna da değinene Selçuk, net açıklamalarda bulundu. Nisan ayının sonlarına gelirken, okulların açılacağı tarihle ilgili gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Kesin karar Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu ile netleşecek. İşte, okulların açılacağı tarihle ilgili ayrıntılar.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'nin canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:
Bilim kurulunun tavsiyeleri, Türkiye'nin ve dünyanın genel gidişatı müsaade ederse okulların açılması için gereken çalışmayı hemen başlatırız. Şu tarihte şu olacak diye yönettiğimiz bir süreç yok. Ama ne zaman ne olursa biz ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. Haziran ayı içerisinde, mayıs ayı içerisinde ne olabilir, hangi yaş gruplarında hangi durumları ne şekilde devreye sokabiliriz eylül başında, ekimde ne olabilir?
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TELAFİ EĞİTİMİ KAÇ AY OLACAK?
2020-2021 eğitim takvimi nasıl düzenlenirse bu eksiklikleri giderebiliriz konusunda çalışmalarımız hazır. Gidişata bağlı olarak bunu toplumla paylaşacağız. Temmuz ve ağustos aylarını çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız daha baskın. Ama böyle bir kriz durumunda senaryo ya da takvim neyi gösterirse ona göre düzenlemeleri yapacağız. Eylül ve ekim daha ağır basıyor ve onun öncesi dönem için çalışmalarımız var. Mayıs ve haziran ayı için de planlamalarımız var. Ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla planlamalar üzerine çalışmıyoruz. Eğer planlamalar çerçevesinde bilim kurulu ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs ve haziran ayında okul açarız. Mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil.
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YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?
Okulların açılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi içerisinde planlayıp da sonlandırabileceği bir süreç değil. Bu büyük bir süreç. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bakanlık üzerine düşen görevi dikkate alıyor. MEB olarak eğer okullar sağlık sorunları giderildiği ya da virüs ortadan kalktığı için önümüzdeki hafta açılacak desek biz buna hazırız. 30 Nisan'dan sonra olsa biz buna hazırız. Yaz tatili konusunda söylemek istediğim bir şey var. Bu süreç sadece eğitimsel bir süreç değil. Aynı zamanda ekonomik bir süreç. Turizmle, diğer üretim sektörleriyle, sosyal hayat, ticaretle ilgili. Bundan dolayı biz kararlarımızı alırken tek noktadan meseleye bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlemesini çok önemsiyoruz. Her şekilde telafimizi yaparız. Bu kazanımları gündeme getirmek bizim için zor bir iş değil.
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LGS ONLİNE Mİ OLACAK?
EBA performansı LGS puanı üzerinde etkili olmayacak. Online bir sınav söz konusu değil. Sınav yüz yüze olacak. Bununla ilgili tüm potansiyelimizi gözden geçirdik. Yeniden bir modelleme çıkardık. Öğrencilerimiz birinci dönem konularından sorumlu olacaklar. Tabii ki sınıf geçme gibi konular da buna dayalı olarak harekete geçecek. Sınıf geçme ne olacak öğrencimizin şu anki sorunu değil. Önce fiziksel ve ruh sağlığı arkasından da eğitimsel olarak... Bakın sürekli yeni sorular yayınlıyoruz. Eskiden ayda bir yayınlardık. Şimdi iki kere yayınlıyoruz. Konu anlatımları yayınlıyoruz. Bir öğrencinin erişmesi için ne gerekiyorsa sağlıyoruz. Bu nedenle teknik konular, mevzuatla ilgili konular ikinci planda çocuklarımız için.
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CNN TÜRK MUHABİRİ AKTARDI
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.
İşte bir iki gün içerisinde yayınlanması beklenen yeni genelgeye ilişkin Dicle Canova’nın canlı yayında aktardığı önemli bilgiler:
Sağlık bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Onun akabinde 48 saat içinde bir açıklama olacak. Edindiğim ilk bilgilere göre okulların açılması mayıs ayı sonuna adar ertelenecek.
Okulların kısa süreliğine açılması. Ama benim edindiğim izlenim bunun da pek mümkün görünmediği.
Sınıf geçmenin 1. dönemki başarıya göre gerçekleşmesi gündemde. Uzaktan eğitime dayalı bir sınavın çok da adil olmayacağı görüşü hakim bakanlıkta.
LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde.
Eylül ayında açılması ön görülüyor. Telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor. Ama veriler çok önemli.