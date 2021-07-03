Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2021 ve 2022 eğitim dönemi başlama tarihi belli oldu!
Okulların başlayacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 ve 2022 eğitim dönemi takvimi ile açıklandı. Pandemi nedeniyle neredeyse bir yılı uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler, 2 Temmuz'da yaz tatili dönemine girerken, veli ve öğrenciler şimdiden yeni dönemin başlayacağı tarihe odaklandı. Öğrencilerin eksikliklerini tamamlamak adına gerçekleşecek olan telafi eğitiminin ardından öğrenciler yeni dönemde ders başı yapacaklar. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, okulların başlayacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı MEB'in eğitim öğretim takviminde yanıt buldu. 2 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci yaz tatiline girdi. 21 Haziran-2 Temmuz'da başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta düzenlenecek. Veli ve öğrencilerin merakla beklediği yeni eğitim öğretim dönemi ise 13 Eylül tarihinde başlayacak.
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YENİ DÖNEMDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.
Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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"Telafide Ben de Varım" programı başlıyor
Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.
Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak.
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Okul öncesi eğitimden yararlanamayanlara da yaz okulu
Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
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Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.