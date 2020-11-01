Okullar ne zaman açılacak, yarın okul var mı? İşte MEB 2 Kasım'da (yarın) okula başlayacak sınıfların tamamı
Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi kademeli yüz yüze eğitim sürecinde gündemde yer alan konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, 2 Kasım itibariyle okullardan yüz yüze eğitimde üçüncü aşamaya geçilecek. Ortaokul 5’inci ve lise 9’uncu sınıflar için yakın zamanda alınan yüz yüze eğitim kararı sonrası 6,7,10 ve 11. sınıflarda ise son durum bilgisine gözler çevrildi. Milyonlarca veli ve öğrenci bu sınıfların okula başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak olan sınıflarla ilgili ayrıntılar...
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Okulların açılış tarihi aileler, eğitimciler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen yazı ile 2 Kasım tarihinde dört sınıf haricinde tüm sınıflar okullarında ders başı yapacak. Geriye kalan ve uzaktan eğitim sürecine devam edecek olan 6,7,10,11. sınıflar içinse bakanlığın süreci değerlendirmesi beklenecek. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, bakanlığın son açıklamalarını merak eden öğrencilerin araştırdığı 2 Kasım'da okulların açılışı ertelendi mi sorusunun cevabı
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2 KASIM'DA OKULLARIN AÇILIŞI ERTELENDİ Mİ?
2 Kasım'da okulların açılışı, deprem dolayısıyla İzmir'de ertelendi. İzmir'de okullar, 1 hafta geç açılacak. Diğer bölgelerde ise henüz herhangi bir erteleme söz konusu değil.
OKULLAR 2 KASIM'DA AÇILIYOR
1,2,3,4,5,8,9 ve 12.sınıf öğrencileri, 2 Kasım Pazartesi günü sınıflarında, arkadaşları ile birlikte dönemin yüz yüze eğitimlerine devam edecek. 6,7,10,11.sınıf öğrencileri ise eğitimlerini bir süre daha uzaktan eğitim ile gerçekleştirecek. Bu sınıflarla ilgili karar, sürecin ilerleyişine göre şekil alacak.
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SINAVLAR DA YÜZ YÜZE YAPILACAK
Hürriyet Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı, köşe yazısında okulların yeni süreçteki işleyişi hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula devamı zorunlu tutmazken, sınavların yönetmelik gereğince okulda mutlaka yüz yüze yapılacağı mesajını sık sık verdi. Okullarda sınav dönemi geldi. Ancak, bugüne kadar her yıl kasım ortasında başlayan ilk sınavların bu yıl nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı özel okullarda sınav takvimi açıklandı, hatta bazıları sınav yapmaya başladı. Bu hafta bazı okullar velilerine gönderdikleri yazıda, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen mesaj doğrultusunda yazılı sınav takvimlerinin beklemeye alınması talimatı gelmiştir. Bu nedenle 23 Ekim’den itibaren sınavlar beklemeye alınmıştır. Sınavlar ile ilgili yeni bir talimat gelene kadar dersler ilgili sınıflarda yüz yüze, diğer sınıflarda online olarak devam edecektir” dendi.
Bu açıklamanın ardından bir araştırma yaptım. Pandemi nedeniyle yüz yüze olacak okul sınavlarına yönelik edindiğim bilgilerde farklı senaryolarla karşılaştım.
İlk senaryo şu: Uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitimi, resim gibi derslere not verilmesinde bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.
Bakanlık koridorlarında konuşulan senaryolardan biri de bu akademik derslerde iki sınavdan birinin yüz yüze okulda yapılması. İkinci sınavın ise performans veya proje olarak notlandırılması. Buradaki amaç da dezavantajlı gruplara kolaylık sağlamak.
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ÖZEL DURUMLULAR İÇİN EVDE SINAV
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne olursa olsun önem verdiği en önemli nokta ise her öğrencinin 4’üncü sınıftan itibaren her dersten iki notunun olması. Yüz yüze yapılan sınava girmeyenler ne yazık ki bu yıl başarısız sayılacaklar. İkinci dönem de bu şekilde devam ederse ve öğrenci yıl boyunca okulda yapılan yüz yüze sınavların hiçbirine katılmazsa ya sınıf tekrarı yapacak, ya da sınıfta kalacak.
Sınava katılamayacak özel durumu olan öğrenciler bunu belgelendirirse evinde sınava girecek. Tekrar etmekte fayda var, bütün bunlar yüz yüze ve uzaktan eğitimin bugünkü koşullarda karma olarak devam etmesi halinde geçerli. Pandeminin seyrine göre yeni kararlar alınması söz konusu olursa bu şartlar da yeniden düzenlenecektir.