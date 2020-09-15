Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 8 ve 12. sınıflar okula gidecek mi?
Binlerce kişinin günlerdir cevabını aradığı konu olan Okullar ne zaman açılacak sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ilk takvime göre bu hafta sona erecek uzaktan eğitim dolayısıyla gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından birkaç kez detayları açıklanan yüz yüze eğitim süreci, son olarak, '21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' ifadeleriyle ele alınmıştı. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte, o detaylar
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Okulların açılış tarihi hakkında detaylar öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayan pek çok vatandaş, yüz yüze eğitim dönemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 31 Ağustos tarihinden bu yana uzaktan eğitim ile sürece devam eden öğrenciler ve velilerinin merak ettiği okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar 21 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.’ dedi.
Bakan Selçuk, ‘21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.’ açıklamasında bulundu.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN DETAYLAR
Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programının okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde yapılacağı, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim verileceği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin nasıl uygulanacağına dair teknik detayları içeren yazı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne yollandı.
Yazıya göre, okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.
İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.
Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.
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30’AR DAKİKALIK 5 ETKİNLİK SAATİ
Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 gün olmak üzere günde 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati eğitim yapılacak.
Okul öncesi eğitimde 21 Eylül'e kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitim sürdürülecek.
İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ise yüz yüze eğitimin ilk haftasında her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.
Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.
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ÖĞRENCİLERİN YÜZ YÜZE ALACAĞI DERSLER HANGİLERİ?
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin ilk haftasını henüz okul yaşamıyla yeni tanışacak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerin uyumuna ayırdı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında kişisel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları öğrencilere temassız oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle anlatılacak.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ise Türkçe dersi haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, hayat bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.
Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen ders saatleriyle ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle uygulanacak.
Uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgilere "uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.