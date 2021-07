Okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek? Okullar yüz yüze mi olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan net eylül açıklaması

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA Okulların açılması hazırlıklarına değinen Bakan Selçuk, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor." diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı olarak Okulum Temiz Belgesi çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Selçuk, "Toplumumuzun her ferdinin çocuklarımızın geleceği, eğitimi için aşı olması ve okulların rahat açılabilmesi için gereken desteği vermesi çok çok önemli." ifadesini kullandı.



Selçuk, bir gazetecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, şunları kaydetti:



"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."