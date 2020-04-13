Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzayacak mı?

Nisan ayının ortalarında en çok merak edilen konulardan biri de okulların durumu oldu. Eğitimlerini uzaktan eğitimle sürdüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okulların açılış tarihinde yeni bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi konusuna da değinmişti. Peki, Selçuk okulların açılış tarihiyle ilgili ne söyledi?