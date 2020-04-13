Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzayacak mı?
Coronavirüs ile mücadele kapsamında okullar önce 1 hafta tatil ilan edilmiş, ardından uzaktan eğitim süreci başlamıştı. İlk etapta okulların iki hafta içerisinde açılması planlanmıştı ancak vakaların artması üzerinde okulların açılma tarihi ertelendi. Öğrencilerin yanı sıra veliler de okulların açılış tarihini sık sık araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Tatil kaç güç uzatıldı, uzaktan eğitim ne zamana kadar devam edecek?
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Nisan ayının ortalarında en çok merak edilen konulardan biri de okulların durumu oldu. Eğitimlerini uzaktan eğitimle sürdüren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okulların açılış tarihinde yeni bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi konusuna da değinmişti. Peki, Selçuk okulların açılış tarihiyle ilgili ne söyledi?
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı;Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.
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Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.