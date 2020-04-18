Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzatıldı mı yazın var mı? Bakan duyurdu
Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ederken TBMM'de telafi eğitimiyle ilgili teklifin kabul edilmesi öğrenci ve velilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Daha önce okulların 30 Nisan'da açılacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde derslerin devam edip etmeyeceği ile ilgili sorulara son noktayı koydu. Milyonlarca kişi şimdi okulların hangi tarihte açılacağını sorguluyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzatıldı mı yazın var mı? İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o konuyla ilgili değerlendirmeleri.
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Okullar ne zaman açılacak? sorusu son günlerde en fazla araştırılan konulardan oldu. Özellikle eğitimin yazın da devam edeceğinin gündeme gelmesiyle beraber, yazın okul olacak mı? sorusu çok sayıda vatandaşın yoğunlaşmasına neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yazın devam edip etmeyeceği ile ilgili son dakika değerlendirmelerde bulundu. İşte, okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılar.
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UZAKTAN EĞİTİM UZADI MI? YAZIN OKUL VAR MI?
Selçuk, Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin okuldan ve eğitimden soğumaması için önemli olan uzaktan eğitimi, tüm ülkeler, olanakları ölçüsünde yapıyor.
Uzaktan eğitime en erken başlayan iki ülkeden biri olan Türkiye, televizyonun yanı sıra Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile de eğitime destek veriyor.
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Bu eğitimlerin verilmemesi durumunda, öğrenmede unutmanın katlanarak artacağını ifade eden yetkililer, öğrencilerin telafi edilemez bilişsel, duygusal kayıplar yaşayacağını, bu nedenle uzaktan eğitimin şart olduğunu belirtiyor.
Yetkililer, telafi eğitiminin kaybedilen okul zamanının hızlandırılmış ve kısmı bir tamamlayıcısı olduğunun altını çizerek, telafi eğitiminin okulların kapalı kaldığı iş günü kadar yapılamayacağına işaret ediyor.
Yetkililer, TV ile EBA ve telafi eğitiminin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu vurgulayarak, düzenlemenin olağanüstü haller ve mücbir sebepler için mevzuat uyumlulaştırma çalışması olduğunun altını çizdi.
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TELAFİ EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak.' yorumu doğru değil." dedi.
Selçuk, CNN Türk canlı yayınına uzaktan bağlanarak eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk, kanunun tedbir amaçlı bir çalışma olduğunu ifade etti.
Türkiye'de deprem, sel ya da virüs gibi belirli konularla mücbir sebeplerle karşılaşıldığında bunun tedbirinin alınıp mevzuatın uyumlulaştırılması gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Bu, sadece tedbir amaçlı olup yazın 2 ay ya da 3 ay boyunca telafi eğitim yapılacağı, ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım. Biz televizyonla eğitim yapıyoruz ve çocuklarımızın okuldan soğumasını engelliyoruz. EBA'da da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi de bu şekilde gideriyoruz. Üçüncü aşamada da telafi eğitim yapacağız. Diyelim ki bizim 2 ay boyunca okullarımız tatil oldu. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitim yapmayız. Telafi eğitimi tamamlayıcı bir eğitimdir, televizyonla beraber EBA ile beraber yapmaya çalıştığımız hızlandırıcı bir çalışmadır. O yüzden de 'Yazın 2 ay boyunca okullar açık olacak, eğitim olacak.' yorumu kesinlikle doğru değil."
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Eğitime verilen aranın 30 Nisan'da sona ereceğinin hatırlatılıp sürenin uzatılmasının söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, şunları kaydetti:
"Biz aslında her hafta kabine toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız ve ilgili diğer bakanlıklarımız görüşüyoruz. Bu konu, sadece bakanlıkların ayrı ayrı meselesi değil. Bir bakanlığın alacağı karar, bütün bakanlıkları ilgilendiriyor. O yüzden de sürekli istişare halindeyiz. Her gün görüşmeler halindeyiz, gelişmeleri paylaşıyoruz. Eğer koşullar bunu gerektirirse yani önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa ya da çıkmazsa biz de elbette okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz ve halkımızla paylaşırız. Bu birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konu."