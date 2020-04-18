Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim uzatıldı mı yazın var mı? Bakan duyurdu

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Eğitime verilen aranın 30 Nisan'da sona ereceğinin hatırlatılıp sürenin uzatılmasının söz konusu olup olmadığı sorulan Selçuk, şunları kaydetti:



"Biz aslında her hafta kabine toplantılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız ve ilgili diğer bakanlıklarımız görüşüyoruz. Bu konu, sadece bakanlıkların ayrı ayrı meselesi değil. Bir bakanlığın alacağı karar, bütün bakanlıkları ilgilendiriyor. O yüzden de sürekli istişare halindeyiz. Her gün görüşmeler halindeyiz, gelişmeleri paylaşıyoruz. Eğer koşullar bunu gerektirirse yani önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde farklı bir durum ortaya çıkarsa ya da çıkmazsa biz de elbette okulların açılmasıyla ilgili kararı gözden geçiririz ve halkımızla paylaşırız. Bu birlikte ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konu."